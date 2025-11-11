Paura per Sterling, irruzione dei ladri mentre i figli erano in casa: non è la prima volta

I ladri sono rimasti sorpresi quando si sono trovati davanti Sterling, la moglie e i loro figli piccoli: tentativo di furto davanti alla sua famiglia, era già capitato nel 2022.

Il tema della sicurezza dei calciatori in Inghilterra è da tempo al centro del dibattito e quello tentato in casa di Raheem Sterling è solo l'ultimo di una lunga serie di furti. Alcuni uomini incappucciati hanno fatto irruzione nella villa del calciatore lo scorso sabato, un'ora prima della partita tra Chelsea e Wolverhampton: in casa c'erano tutti, compresa la moglie e tre dei loro figli piccoli che hanno vissuto dei momenti di grande terrore.

Secondo quanto riportato dal DailyMail non ci sarebbero stati feriti, dato che i malviventi sono scappati immediatamente quando hanno capito che la casa non era disabitata. Si aspettavano la sua presenza allo Stamford Bridge, ma invece l'inglese era in casa con tutta la famiglia che si preparava a guardare la partita in tv.

Tentato furto a casa di Sterling davanti alla sua famiglia

Come riportato dalla polizia della Thames Valley il calciatore ha sporto denuncia verso i ladri che sabato hanno fatto irruzione in casa sua nel tentativo di racimolare un ricco bottino. Hanno agito un'ora prima della partita del Chelsea, quando teoricamente in casa non doveva esserci nessuno, ma sono rimasti sorpresi quando si sono trovati davanti Sterling, la moglie e i loro figli piccoli. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e, a quanto riportano le autorità, i malviventi incappucciati non sarebbero riusciti a portare via nessun oggetto di valore.

Pensavano che la casa fosse completamente vuota ma non è così: l'attaccante inglese è tornato al Chelsea in estate ma non è mai stato convocato con la prima squadra e dunque non frequenta molto lo stadio nel weekend. Non è la prima volta che viene preso di mira dai ladri: durante i Mondiali del 2022 ha dovuto lasciare il ritiro dell'Inghilterra per un furto con scasso, avvenuto sempre quando la sua famiglia era in casa e che ha lasciato tutti sconvolti.