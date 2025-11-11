Calcio
video suggerito
video suggerito

Paura per Sterling, irruzione dei ladri mentre i figli erano in casa: non è la prima volta

I ladri sono rimasti sorpresi quando si sono trovati davanti Sterling, la moglie e i loro figli piccoli: tentativo di furto davanti alla sua famiglia, era già capitato nel 2022.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Ada Cotugno
1 CONDIVISIONI
Immagine

Il tema della sicurezza dei calciatori in Inghilterra è da tempo al centro del dibattito e quello tentato in casa di Raheem Sterling è solo l'ultimo di una lunga serie di furti. Alcuni uomini incappucciati hanno fatto irruzione nella villa del calciatore lo scorso sabato, un'ora prima della partita tra Chelsea e Wolverhampton: in casa c'erano tutti, compresa la moglie e tre dei loro figli piccoli che hanno vissuto dei momenti di grande terrore.

Secondo quanto riportato dal DailyMail non ci sarebbero stati feriti, dato che i malviventi sono scappati immediatamente quando hanno capito che la casa non era disabitata. Si aspettavano la sua presenza allo Stamford Bridge, ma invece l'inglese era in casa con tutta la famiglia che si preparava a guardare la partita in tv.

Immagine

Tentato furto a casa di Sterling davanti alla sua famiglia

Come riportato dalla polizia della Thames Valley il calciatore ha sporto denuncia verso i ladri che sabato hanno fatto irruzione in casa sua nel tentativo di racimolare un ricco bottino. Hanno agito un'ora prima della partita del Chelsea, quando teoricamente in casa non doveva esserci nessuno, ma sono rimasti sorpresi quando si sono trovati davanti Sterling, la moglie e i loro figli piccoli. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e, a quanto riportano le autorità, i malviventi incappucciati non sarebbero riusciti a portare via nessun oggetto di valore.

Leggi anche
Enzo Maresca irritato con Delap: "Imbarazzante, a volte gioca solo per se stesso"

Pensavano che la casa fosse completamente vuota ma non è così: l'attaccante inglese è tornato al Chelsea in estate ma non è mai stato convocato con la prima squadra e dunque non frequenta molto lo stadio nel weekend. Non è la prima volta che viene preso di mira dai ladri: durante i Mondiali del 2022 ha dovuto lasciare il ritiro dell'Inghilterra per un furto con scasso, avvenuto sempre quando la sua famiglia era in casa e che ha lasciato tutti sconvolti.

Calcio
Chelsea
Premier League
1 CONDIVISIONI
Immagine
Live
atp finals
Musetti sfida de Minaur e sogna la semifinale. Alcaraz batte Fritz e "tifa" per l'australiano
Sinner guarda la tribuna e fa un gesto misterioso: non è per Laila, ma per Giulio Ciccone al suo fianco
Felix Auger-Aliassime: "Sinner il migliore di tutti in un aspetto, quando parte non si volta indietro"
Jannik spiazzato, non può rispondere ad altre domande a Torino: "È stato veloce". Ridono tutti
Djokovic su Sinner: "La questione del doping è una nuvola che lo seguirà, come per me il Covid"
Perché Bolelli e Vavassori entrano in campo alle ATP Finals con gli occhiali da sole (al chiuso)
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views