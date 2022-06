Paura per la Bulgaria, il pullman della nazionale si schianta in Georgia: Nedelev in ospedale Il pullman che trasportava i giocatori della Bulgaria ha subito un grave incidente in Georgia. A Tbilisi, l’autobus della nazionale impegnato domani in Nations League si è schiantato. Trasportato in ospedale Todor Nedelev.

A cura di Fabrizio Rinelli

Paura e incredulità a Tbilisi per via dell'incidente stradale che ha coinvolto il pullman su cui viaggiava la Nazionale della Bulgaria in vista della gara contro la Georgia valida per la quarta giornata di Nations League. Secondo quanto riferisce l'Ansa che riporta una nota della Federazione bulgara, l'autobus con a bordo i giocatori si è schiantato proprio nella capitale georgiana. In una nota diramata dalla Federazione vengono evidenziati i dettagli di quanto accaduto: "La nazionale bulgara ha subito un grave incidente stradale dopo essere arrivata a Tbilisi – si legge – Durante il tragitto verso l'hotel della squadra, l'autista del primo dei due autobus che trasportavano il nostro pullman ha perso il controllo del mezzo provocando un grave incidente.

Dopo la collisione, Todor Nedelev è stato trasportato in un ospedale locale, dove è attualmente sottoposto ad esami approfonditi. Tutti gli altri membri della squadra e lo staff della nazionale bulgara stanno bene". Tutti i componenti della nazionale erano stati sistemati su due autobus, scortati dalla polizia, in conformità con i requisiti UEFA. Secondo quanto riferito dai media bulgari, uno degli autobus si sarebbe scontrato con un altro. Sull'incidente è stata avviata un'indagine. La gara di domani tra Georgia e Bulgaria per ora è confermata e si terrà alla Dinamo Arena di Tbilisi.

Al momento la situazione resta sotto stretta attenzione della Federazione bulgara che ha comunque resto noto la gravità dell'incidente che ha coinvolto la nazionale. Fortunatamente non ci sono altri giocatori o componenti dello staff tecnico e dirigenziale coinvolti ma solo tanta paura, come è ovvio che sia. La Bulgaria sarà chiamata a sfidare la Georgia nella quarta giornata di Nations League anche per riscattare il mezzo passo falso commesso sul campo del modesto Gibilterra capace di strappare un pareggio contro la squadra che lo scorso settembre 2021, a Firenze, fermò l'Italia di Mancini sull'1-1 nella fase a gironi per le qualificazioni Mondiali dando vita alla crisi della nazionale azzurra, sicura di un posto a Qatar 2022, e che invece da quel momento in poi non è più riuscita a fare risultato mancando clamorosamente il grande appuntamento. Al momento invece la Bulgaria è inserita nel gruppo 4 della Lega C con soli 2 punti dopo tre gare con la Georgia invece primissima a punteggio pieno.