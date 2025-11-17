Paura nella Women’s Champions League asiatica: giocatrice entra in campo e collassa subito dopo

Attimi di terrore durante la partita tra Lion City e Ho Chi Minh valida per la Champions asiatica femminile quando la 15enne Niur Air Sellah è crollata senza apparente motivo dopo pochi minuti dalla sua entrata in campo.

La giovanissima calciatrice del Lion City Sailors, Nuir Air Salleh è improvvisamente collassata in campo durante il match di AFC Women's Champions League – la Champions asiatica femminile – contro l'Ho Chi Minh City Women’s Football Club, squadra vietnamita. La ragazza, di soli 15 anni, era subentrata solamente dieci minuti prima, al 62′ per poi crollare senza apparente motivo al 75′, da sola. La partita è stata subito interrotta per l'intervento dei sanitari e il trasporto d'urgenza in ospedale dove Salleh è arrivata cosciente ed è stata dichiarata fuori pericolo, anche se tenuta a stretta osservazione: al momento non si conoscono le cause del malore.

Cos'è successo nella Champions asiatica femminile: l'improvviso crollo di Nuir Air Sellah

Nel corso della partita diAFC Women's Champions League, tra Lion City Sailors e Ho Chi Minh City Women's Football Club allo stadio Thong Nhat si sono vissuti attimi di puro terrore di fronte al crollo in campo di Nuir Air Salleh, che era appena entrata sul terreno di gioco mentre il risultato era ancora fermo sullo 0-0, inserita nei minuti finale di gara. Purtroppo, per Salleh la partita è durata meno di quanto ci si potesse attendere: nel corso di una azione di rimessa, dopo aver iniziato l'azione, la quindicenne è collassata senza alcun contatto, sul lato opposto da dove si stava svolgendo il gioco. Immediati i soccorsi in campo, con lo staff medico che è intervenuto nel momento in cui l'arbitro a interrotto il match.

Come sta Nuir Air Salleh: cosciente e fuori pericolo, aveva superato tutti i test di idoneità

Durante il trasferimento in ospedale, Salleh è rimasta costantemente cosciente ed è riuscita a comunicare e a rispondere alle domande del personale medico. Secondo un portavoce dei Lion City Sailors, una volta in ospedale, è stata sottoposta a ulteriori accertamenti e già in serata la giocatrice si era ripresa completamente, con un ulteriore bollettino medico che la dichiarava fuori da ogni pericolo immediato, pur confermandone il fermo per ulteriori controlli clinici. I dubbi su possibili condizioni fisiche e idoneità agonistica sono stati però subito dissipati dalle dichiarazioni post gara del club: prima dell'inizio della stagione, Nur Ain Salleh come tutte le giocatrici aveva superato gli esami fisici e medici richiesti e soddisfaceva i requisiti per giocare con noi.

Nuir Air Sellah, purissimo talento: a 15 anni è la più giovane a esordire nella Champions asiatica

La notizia ha fatto subito il giro del mondo perché Nuir Air Sellah è una delle giocatrici più talentuose dell'intero panorama calcistico asiatico. Non a caso la 15enne aveva già fatto la storia qualche giorno prima del malore, diventando la giocatrice più giovane a esordire in una partita della Champions League asiatica, a soli 15 anni e 310 giorni, durante la dura sconfitta per 5-0 contro il Melbourne City, lo scorso 13 novembre.