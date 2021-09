Paura in volo per la Germania, atterraggio di emergenza a Edimburgo Di ritorno dall’Islanda, l’aereo che riportava in patria la Germania è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza. Momenti di grande paura per i calciatori e lo staff tecnico che si sono fermati a Edimburgo in Scozia. Ci sono volute molte ore per risolvere il problema e ripartire.

L'avventura di Hansi Flick da Commissario Tecnico della Germania è iniziata come meglio non poteva: tre partite, tre vittorie, 12 gol fatti, nessuno subito e soprattutto primato nel Gruppo J, con quattro punti di vantaggio sull'Armenia. La qualificazione che sembrava in bilico nell'arco di una settimana è stata blindata e a ottobre potrebbe essere matematica. Ma di ritorno dall'Islanda i calciatori e tutto lo staff tecnico hanno vissuto momenti di grande paura in volo. L'aereo che stava riportando la nazionale tedesca a casa è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Il problema è stato serio e il velivolo si è fermato a Edimburgo.

Problema per l'aereo che riportava in patria la Germania

Il profilo Twitter della Germania ha informato in modo costante e puntuale sul volo di ritorno della nazionale guidata da Flick, che dopo il 4-0 all'Islanda è partita ma non è riuscita a giungere in patria. Perché l'aereo ha avuto un problema importante ed è stato costretto a un atterraggio in Scozia: "La sicurezza prima di tutto. Sosta in via precauzionale a Edimburgo. Da lì sono previsti viaggi individuali di andata e ritorno. Noi stiamo bene e i tecnici sono a lavoro per risolvere il problema".

La notte è stata complicata per tutti, i calciatori hanno sicuramente pensato anche al weekend quando dovranno tornare in campo e questo intoppo non li aiuta nel preparare le partite del fine settimana, che precedono, per chi la gioca, le gare di Champions League. Il volo ancora non ha ripreso la direzione della Germania come ha ricordato il profilo della DFB che ha scritto: "L'ora di un altro caffè. Qui tutto è calmo e tutti sono molto professionali. Siamo sull'aereo e attendiamo con pazienza ancora un po'".

Tre successi con Flick

La Germania con Flick ha avuto un percorso netto, la mano del nuovo allenatore si vede eccome: dopo il 2-0 al Liechtenstein è arrivato un roboante 6-0 all'Armenia e poi il 4-0 all'Islanda, messa ko da una doppietta di Gnabry.