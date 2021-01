Patrick Cutrone è pronto ad iniziare la sua nuova avventura ma con un ritorno al passato. L'attaccante ex Milan ha approfittato della finestra di calciomercato di gennaio facendo subito ritorno al Wolverhampton, ancora proprietario del cartellino e potrebbe anche restare in Inghilterra. L'infortunio di Raul Jimenez potrebbe infatti portare il club inglese a trattenere il giocatore che con la Fiorentina non ha praticamente quasi trovato spazio. Con un tweet il club viola ne ha infatti ufficializzato il passaggio in Premier: "La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo con il Wolverhampton Wanderers FC per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Patrick Cutrone". E lui sui social ha salutato di nuovo i tifosi inglesi: "È tornato il mercante di pasta"

Cutrone lascia la Fiorentina dopo aver totalizzato 34 presenze e soli 5 gol dopo il suo arrivo appena un anno fa in Toscana. Arrivato infatti lo scorso gennaio in prestito biennale con obbligo di riscatto (obbligo poi eliminato dalla formula del contratto), si è conclusa la seconda esperienza nel campionato italiano dopo il suo addio al Milan, club in cui era cresciuto. La carriera di Cutrone adesso è arrivata ad una svolta dato che il giocatore, dopo quest'anno negativo, ha voluto anche la sua procura affidandosi all'agente Federico Pastorello. La nuovo vita calcistica di Cutrone riparte quindi dall'Inghilterra, lì dove i Wolves hanno fin da subito puntato sul classe 1998 italiano che ha conquistato immediatamente anche i tifosi i quali gli hanno dedicato un coro del tutto particolare.

A che punto è la carriera di Cutrone che riparte dalla Premier

L'ultimo anno di Patrick Cutrone non è stato esaltante. Il giocatore avrebbe voluto giocarsi qualche chance importante in Italia con la speranza, magari, di avere anche qualche possibilità per l'Europeo vista l'attuale carenza di punte in azzurro. E invece la situazione di classifica difficile per la Fiorentina, abbinata, se vogliamo, anche alla poca fiducia dei vari allenatori come Iachini e Prandelli che non hanno voluto puntare sull'ex Milan, ha limitato molto la sua esplosione nella sua seconda esperienza in Serie A. Solo 5 gol in 34 partite più 3 assist. Meglio allora ripartire dal Wolverhampton che, complice l'infortunio di Raul Jimenez, ha voluto nuovamente puntare su Cutrone che era diventato l'idolo dei tifosi inglesi:

“Patrick Cutrone, Patrick Cutrone, he loves the pizza, he loves the pasta, the lad’s fu*****g magic”. Tradotto significa “Ama la pizza, ama la pasta, il ragazzo è fottu*****ne magico”. Cutrone ha salutato su Instagram il suo ritorno al Wolverhampton con un simpaticissimo post: "È tornato il mercante di pasta" proprio in riferimento al coro a lui dedicato. Nel mezzo c'è da ricordare come dietro la scelta di Cutrone di accettare il ritorno in Premier, ci siano anche i consigli del suo nome procuratore, Federico Pastorello, che proprio oggi ha ufficializzato l'arrivo dell'ex Fiorentina nella sua ‘scuderia'. Riparte da qui Patrick Cutrone, convinto di poter dare ancora tantissimo a soli 23 anni.