Pasqua di penitenza per Balotelli, espulso nella disfatta dell’Adana: “Ma non ci riuscirete” Mario Balotelli non ci sta e passa al contrattacco su Instagram: “Credetemi, non ci riuscirete”.

A cura di Paolo Fiorenza

Non è stata una Pasqua del tutto tranquilla per Mario Balotelli, espulso nel recupero del primo tempo del match giocato dal suo Adana Demirspor sul campo del Kasimpasa, poco dopo che i padroni di casa si erano portati sul 2-0. La partita è poi terminata con una disfatta per la squadra di Vincenzo Montella, battuta con un perentorio 4-0. Il 31enne attaccante bresciano è stato cacciato dall'arbitro con un rosso diretto, per un'entrata con piede a martello all'altezza del cerchio di centrocampo. Il direttore di gara era a due passi e non ha potuto fare a meno di mandare negli spogliatoi Super Mario, che dunque salterà per squalifica il big match del prossimo turno contro la capolista Trabzonspor.

Il brutto stop dell'Adana lascia la squadra al quinto posto in classifica a quota 52 punti, peraltro ancora in piena corsa per la qualificazione alle coppe europee: in ogni caso sarà una stagione clamorosamente positiva per la neopromossa. Così come positivo è il bilancio di Balotelli, autore di 13 gol e 6 assist in 30 partite complessive: un ritorno in auge dopo le deludenti esperienze con Brescia e Monza cui è mancata solo la ciliegina del rientro in Nazionale per i playoff mondiali dopo l'illusione della chiamata di Mancini per lo stage di gennaio.

Nel dopo partita qualcuno ha puntato il dito sulle intemperanze in campo dell'ex Milan e Inter, che in stagione ha incassato ben 9 cartellini gialli oltre a quest'ultimo rosso: un dato significativo per un attaccante. Ma Balotelli non ci sta ad essere perennemente oggetto di pregiudizi che vanno al di là del suo rendimento in campo ed allora affida ad una storia Instagram il suo pensiero sulla vicenda, oltre alle scuse per i suoi compagni: "State ancora cercando di farmi apparire come un cattivo: credetemi, non ci riuscirete. Mi dispiace per i miei compagni di squadra e per tutta la famiglia dell'Adana Demirspor". La storia del Balotelli ‘bad boy' ha davvero stancato Super Mario.