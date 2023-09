Partite truccate e corruzione, un intero campionato annullato di colpo: “Abbiamo bisogno di 5 gol” In Bolivia sono stati annullati i campionati professionistici e la commissione arbitrale è stata sciolta per accuse di frode aggravata e associazione a delinquere. Sono stati diffusi diversi audio di combine e ora si attende la decisione definitiva della CONMEBOL.

A cura di Vito Lamorte

La Federcalcio boliviana sta attraversando un momento molto delicato a causa delle accuse di corruzione e di scommesse nel mondo del calcio che hanno costretto alla sospensione dei due campionati principali. Fernando Costa, presidente della FBF, ha riferito le conclusioni del Consiglio Superiore della Division Profesional dopo che quest'ultimo si è riunito nella città di Santa Cruz alla presenza dei 17 club partecipanti e che la votazione ha portato a questa decisione quasi unanime (14 voti su 17).

Il leader del calcio boliviano ha sottolineato che si è arrivati a questo punto perché ci sono "seri indizi che dimostrano come entrambi i tornei sono stati viziati" e ora si attendono anche delle decisioni da parte della Conmebol.

Lo scandalo che ha travolto tutto il sistema è scoppiato qualche giorno fa, quando Costa ha presentato una denuncia ufficiale alla Procura con le accuse di frode aggravata e associazione a delinquere.

Nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nelle scorse ore la federazione boliviana ha annunciato l'intenzione di creare un nuovo torneo da ottobre a dicembre, per stabilire il campione e i classificati per le competizioni internazionali del 2024 ma perché avvenga tutto questo c'è bisogno del via libera della CONMEBOL.

Al centro dello scandalo è finita la commissione arbitrale composta da Alejandro Mancilla, Wilson Estrada e Juan Carlos Cardozo e per questo motivo la federazione ha annunciato anche lo scioglimento di questo ente.

Sulla stampa boliviana sono stati diffusi diversi audio e in uno dei più recenti uno dei due dice esplicitamente "Abbiamo bisogno di 5 gol, è importante che ce ne siano tre nel primo tempo non importa di chi".

Il campionato è interrotto nel corso della 24esima giornata e al comando della classifica c’è il The Strongest con 49 punti, inseguito da Nacional Potosi e Bolivar. Nei prossimi giorni si capiranno quali saranno gli sviluppi dopo la decisione della CONMEBOL in merito allo stop e al nuovo format entro la fine dell'anno.