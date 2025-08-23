Partite Serie A oggi in TV e streaming, dove vedere Sassuolo-Napoli, Milan-Cremonese e Roma-Bologna

La nuova stagione della Serie A 2025-2026 inizia oggi con ben quattro partite: due alle 18:30 (Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce) e due alle 20:45 (Roma-Bologna e Milan-Cremonese). Tutte in diretta su DAZN con il match dell’Olimpico in co-esclusiva anche su Sky.

Oggi scatta ufficialmente il campionato di Serie A 2025-2026 con il primo turno che darà al via alla nuova stagione. Si gioca da questo sabato 23 a lunedì 25 agosto con la giornata di campionato che si apre oggi alle 18.30 con Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce e si chiude alle 20:45 con Roma-Bologna e Milan-Cremonese. Tutte le partite sono in esclusiva su DAZN sia in TV sia in streaming con gli abbonati Sky che potranno godersi il match dell'Olimpico.

Tutto pronto per dare la caccia al Napoli campione d'Italia che avrà col tricolore cucito al petto il compito di aprire le danze contro la neo promossa Sassuolo. Per gli uomini di Conte subito un test importante e delicato , in contemporanea ad un'altra partita, di scena a Marassi tra Genoa e Lecce. I due anticipi serali si giocheranno alle 20:45 e vedranno la Roma di Gasperini davanti al proprio pubblico contro il rinnovato Bologna di Italiano, mentre a San Siro il Milan di Allegri ospiterà la Cremonese.

Serie A, le partite di oggi: gli orari TV

Sono quattro dunque le gare in calendario oggi per la prima giornata di Serie A 2025-2026. I campioni in carica del Napoli debuttano in trasferta mentre il Genoa ospiterà il Lecce. Poi la Roma all'Olimpico contro il Bologna e la Cremonese nel derby lombardo di San Siro contro il Milan.

18:30 – Sassuolo – Napoli

18:30 – Genoa – Lecce

20:45 – Roma – Bologna

20:45 – Milan – Cremonese

Dove vedere Sassuolo-Napoli in diretta streaming

Il debutto del Napoli tricolore di Antonio Conte è previsto alle 18:30 con la trasferta contro il Sassuolo, neopromossa in Serie A. Un match che sarà un test subito impegnativo per i partenopei che non possono schierare l'infortunato Lukaku in attacco. La partita sarà trasmessa, così come Genoa-Lecce che si disputa in contemporanea, in esclusiva su DAZN, in offerta ai propri abbonati, sia per la visione in TV (con una Smart TV collegata a internet via wireless o con una console di giochi) sia in streaming (anche utilizzando l'app dedicata per i mobile).

Roma-Bologna dove vederla in diretta TV: gli orari

Roma-Bologna sarà invece la gara delle 20:45 che si potrà vedere in co-esclusiva sia per gli abbonati di DAZN sia per quelli di Sky. Quest'ultimi, possono godersi a pagamento la diretta in TV collegandosi ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Per lo streaming si può utilizzare l'app SkyGo oppure appoggiarsi al servizio on demand di NOW. Gli utenti DAZN invece, oltre alla sfida dell'Olimpico, potranno godersi in esclusiva anche Milan-Cremonese, sia in TV sia in live streaming.