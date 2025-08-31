Partite Serie A oggi in TV e streaming, dove vedere Genoa-Juventus e Inter-Udinese su Sky e DAZN

In programma oggi Genoa-Juve, Torino-Fiorentina, Inter-Udinese, Lazio-Verona: orari e dove vedere in TV e streaming le sfide di Serie A.

Si giocano oggi in Serie A 4 partite. Il programma della 2a giornata prevede oggi due match alle 18:30, ovvero Genoa-Juventus e Torino-Fiorentina. I bianconeri proveranno a dare continuità al buon esordio contro il Parma, su un campo ostico. In serata sarà il turno dell'altra big Inter che ospita l'Udinese al Meazza alle 20:45. In contemporanea Lazio-Verona.

Tutti i match saranno trasmessi in esclusiva su DAZN, disponibili sia in televisione che in streaming. Gli utenti Sky, oltre a poter accedere ai canali DAZN1 e DAZN2 se inclusi nel proprio pacchetto, avranno la possibilità di seguire Torino-Fiorentina anche in co-esclusiva sul canale satellitare. Ecco tutte le informazioni.

Serie A, le partite di oggi: gli orari TV

Sono dunque quattro le sfide che si giocheranno oggi in Serie A. Si parte alle 18:30 con Genoa-Juventus e Torino-Fiorentina. Questa è l'unica partita che sarà trasmessa oltre che su DAZN anche su Sky. Alle 20:45, Inter-Udinese e Lazio-Verona.

Genoa-Juventus, ore 18:30 (DAZN)

Torino-Fiorentina, ore 18:30 (DAZN, Sky)

Inter-Udinese, ore 20:45 (DAZN)

Lazio-Verona ore 20:45 (DAZN)

Dove vedere Genoa-Juventus in diretta streaming

La sfida Genoa-Juventus sarà visibile esclusivamente su DAZN. Chi possiede una smart TV potrà seguire la partita direttamente tramite l’app ufficiale, mentre chi ha un televisore tradizionale potrà accedere al servizio utilizzando dispositivi compatibili. L’incontro sarà disponibile anche su Sky, ma soltanto per chi ha aderito all’offerta Zona DAZN, collegandosi al canale DAZN 1 (numero 214). Diretta streaming solo su DAZN su dispositivi portatili e computer.

Inter-Udinese, dove vederla in diretta TV: gli orari

Dove vedere in TV Inter-Udinese? La sfida delle 20:45 valida per la 2ª giornata di Serie A 2025/26 sarà trasmessa in esclusiva su DAZN per tutti gli abbonati. Il match potrà essere visto in TV tramite Smart TV con app installata o su televisori tradizionali utilizzando dispositivi compatibili. In alternativa, lo streaming sarà disponibile collegandosi al sito ufficiale di DAZN da PC oppure tramite l’app dedicata su smartphone e tablet, accedendo con il proprio account attivo.