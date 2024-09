video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Verona-Torino e Cagliari-Empoli in diretta e streaming: gli orari La Serie A torna in campo per la quinta giornata, due sono gli anticipi del venerdì: in campo Verona-Torino e Cagliari-Empoli. Tutte le informazioni per vedere le partite in diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Serie A torna in campo venerdì 20 settembre 2024 con gli anticipi della quinta giornata: in campo Verona-Torino e Cagliari-Empoli in diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

Alle 20:45 il Torino, dopo il pareggio in casa contro il Lecce, andrà a far visita al Verona, che è stato battuto nel Monday Night dalla Lazio per 2-1: la squadra di Paolo Vanoli era chiamata a confermare quanto di buono fatto ma ha rischiato e si è salvata grazie alle parate di Milinkovic-Savic, che ha effettuato un paio di interventi davvero importanti su Krstović. L'Hellas ha iniziato bene l'anno e vuole rialzarsi dopo la sconfitta dell'Olimpico.

Poco prima, alle ore 18:30, il Cagliari di Davide Nicola ospita l'Empoli di Roberto D'Aversa (squalificato) per tornare a fare punti: i sardi vengono dal sonoro poker subito dal Napoli mentre i toscani hanno fermato in casa la Juventus.

Serie A, le partite di venerdì: gli orari tv

Venerdì 20 settembre 2024, il calendario di Serie A prevede due partite suddivise in due slot orari differenti: 18:30 e 20:45. Ecco la programmazione completa e le dirette TV.

18:30 – Cagliari-Empoli (DAZN)

20:45 – Verona-Torino (DAZN/Sky)

Dove vedere Verona-Torino in TV e streaming

La sfida tra Verona e Torino sarà trasmessa in diretta tv sia su DAZN che su Sky e NOW. Per tutti gli abbonati a DAZN basterà collegarsi alla finestra dedicata all'evento sull'app scaricabile su smart tv mentre su Sky Calcio al canale 202 e 251. In streaming tutti gli abbonati potranno assistere alla sfida tramite app scaricabile su dispositivi mobili mentre lo streaming di Sky sarà disponibile sull'app di Sky Go.

Il telecronista di Verona-Torino su DAZN sarà Orazio Accomando.

Cagliari-Empoli su DAZN, dove vederla in TV

Cagliari-Empoli inizierà alle 18:30 e sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma di DAZN. La telecronaca della partita è invece affidata a Riccardo Mancini e il commento tecnico di Valon Behrami.