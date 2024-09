video suggerito

Castellanos e Dia rilanciano la Lazio contro il Verona: ritrovano la vittoria dopo due partite Bastano i gol di Dias e Castellanos alla Lazio per trovare la sua seconda vittoria in questo campionato: fermato il Verona sul 2-1 all’Olimpico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La sosta per le nazionali ha fatto rifiatare la Lazio che è tornata alla vittoria dopo un pareggio e una sconfitta: il cammino dei biancocelesti riprende con il Verona, steso grazie ai gol di Dia e Castellanos che in un solo tempo mettono in tasca i tre punti e rispondono con una partita convincente alle big vincenti in questo fine settimana.

Baroni, il grande ex di questa partita, aveva bisogno di una risposta convincente da parte della sua squadra che dopo aver vinto la prima partita di campionato era inciampata per due volte, nella sconfitta contro l'Udinese e nel pareggio trovato nel big match contro il Milan prima della sosta.

Botta e risposta nel primo tempo

È successo tutto nel giro dei primi 45′ minuti, un'altalena di emozioni che ha cambiato per tre volte l'andamento della partita. Ad aprire il punteggio è stata la Lazio, andata in vantaggio dopo appena 5 minuti di gioco con Dia che sfrutta alla perfezione l'assist di Zaccagni per aprire il contro. Inaspettatamente il Verona ha risposto subito con il pareggio del giovanissimo Tengstedt arrivato due minuti dopo.

Ma non è finita qui, perché la zampata decisiva alla partita è tutta di Castellanos: al 20′ è ancora Zaccagni che crea, questa volta per il suo compagno d'attacco che con un tempismo perfetto manda il rete il pallone con un tap-in, quanto basta per riportare la Lazio in avanti.

La Lazio ingrana la marcia

Il tappo è stato tolto nel primo tempo ma la Lazio non riesce a sfondare nella ripresa nonostante le tante occasioni create: l'attacco dei biancocelesti è frizzante, i palloni buoni passano tra i piedi dei giocatori ma manca l'ultimo guizzo per chiudere la partita. Il Verona prova a rispondere nel finale del secondo tempo ma non riesce a segnare il gol che riaprirebbe la partita. La squadra di Baroni si porta a casa tre punti importantissimi, con la seconda vittoria in questo campionato.