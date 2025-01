Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Venezia-Inter e Napoli-Verona in diretta e streaming: gli orari

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La prima gara del girone di ritorno del campionato di Serie A 2024-2025 si gioca domenica 12 gennaio 2025 e si svilupperà con quattro partite: il lunch match di questo turno è Genoa-Parma, alle ore 15:00 Venezia-Inter e alle 18:00 Bologna-Roma mentre in serata scendono in campo Napoli e Verona.

Il Napoli di Antonio Conte ospita l'Hellas Verona di Paolo Zanetti al Maradona nel posticipo con l'obiettivo di vendicare la brutta sconfitta dell'andata e proseguire la striscia positiva: gli azzurri sono reduci dalla vittoriosa trasferta di Firenze mentre gli scaligeri hanno pareggiato 0-0 in casa con l'Udinese.

Poche ore prima l'Inter sarà in trasferta in laguna dopo la brutta sconfitta in Supercoppa Italiana a Riyad. Ad attendere i nerazzurri di Simone Inzaghi c'è un Venezia in piena lotta salvezza ma che già all'andata ha messo in difficoltà i campioni d'Italia in carica sfiorando il pareggio allo scadere a San Siro. Prova importante anche per la Roma, che dopo il derby vinto va a Bologna per cercare continuità di prestazioni e risultati. Il lunch match vedrà di fronte Genoa e Parma per uno scontro salvezza molto importante e interessante.

Le partite di domenica 12 gennaio: gli orari in TV

Sono 4 le partite di domenica disseminate in altrettanti slot orari per la prima giornata del girone di ritorno. Ecco il programma completo di domenica 12 gennaio 2025.

12:30 – Genoa-Parma (DAZN)

15:00 – Venezia-Inter (DAZN)

18:00 – Bologna-Roma (DAZN e Sky)

20:45 – Napoli-Verona (DAZN)

Venezia-Inter, dove vederla in diretta TV: l'orario

Venezia-Inter si gioca oggi, domenica 12 gennaio 2025, alle ore 15.00. Il match dello stadio Penzo verrà trasmesso su DAZN: sarà possibile seguire la diretta del match tramite l’applicazione della piattaforma su Smart TV, attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast oppure una console di gioco. La partita tra i lagunari e i campioni d'Italia in carica si potrà seguire in diretta streaming sempre su DAZN sull'app per PC, tablet o smartphone. Telecronaca affidata a Edoardo Testoni e commento tecnico di Valon Behrami.

Dove vedere Napoli-Verona in diretta streaming

Napoli-Verona sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e per vederlo in tv bisognerà disporre di un abbonamento attivo e accedere all'app da smart tv, console di gioco, Google Chromecast, Amazon Firestick Tv o TIMVISION BOX. Essendo trasmesso in esclusiva da DAZN, la partita dello stadio Maradona sarà visibile anche in streaming tramite pc e notebook sul sito ufficiale o da app utilizzando smartphone o tablet. La telecronaca sarà di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Massimo Ambrosini.