video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Napoli-Udinese e Venezia-Roma in diretta e streaming: gli orari Il programma delle partite della 24ª giornata di Serie A in programma oggi, domenica 9 febbraio: si parte alle 12:30 Venezia-Roma, alle 15 Lazio-Monza e Cagliari-Parma, alle 18 Lecce-Bologna, alle 20:45 Napoli-Udinese. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domenica 9 febbraio sono 5 le partite della 24ª giornata in programma in Serie A. La prima Venezia–Roma che si disputa alle 12:30. A seguire ci sono due gare alle 15:00 che valgono punti pesanti sia per l'alta sia per la bassa classifica: Lazio–Monza e Cagliari–Parma. Nel tardo pomeriggio (ore 18:00) a Lecce è di scena il Bologna che, reduce dalla qualificazione in semifinale di Coppa Italia, cerca una vittoria per agganciare in classifica le posizioni da Champions. Il posticipo delle 20:45 accende i riflettori sul "Maradona": il Napoli capolista di Antonio Conte, reduce da una sessione di mercato controversa per l'addio ‘sotto ricatto' di Kvaratskhelia (come spiegato dal direttore sportivo, Manna, in conferenza affronta l'Udinese in una gara da vincere a tutti i costi nel duello a distanza per lo scudetto contro l'Inter. Tutte le partite saranno trasmesse in TV e in streaming su DAZN, Lecce-Bologna sarà quella visibile anche su Sky e NOW.

Serie A, le partite di Serie A: gli orari TV

Cinque partite in programma, quattro gli slot orari indicati dal palinsesto di oggi della Serie A. Di seguito gli orari e dove vedere in TV e in streaming le gare della 24ª giornata di Serie A:

12:30 – Venezia-Roma (DAZN e DAZN 1, canale 214 Sky)

15:00 – Lazio-Monza (DAZN e DAZN 1, canale 214 Sky)

15:00 – Cagliari-Parma (DAZN e DAZN 2, canale 215 Sky)

18:00 – Lecce-Bologna (DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport canale 251 e NOW)

20:45 – Napoli-Udinese DAZN e DAZN 1, canale 214 Sky)

Dove vedere Venezia-Roma in diretta streaming

Venezia-Roma apre la domenica di Serie A in tv. Si gioca alle ore 12:30 e sarà trasmessa in esclusiva, tanto in tv quanto in diretta streaming, su DAZN. Gli abbonati a Sky che hanno attivato il servizio potranno invece vederla sintonizzandosi sul canale 214. La telecronaca del match sarà condotta da Dario Mastroianni, che avrà al suo fiano per il commento tecnico Alessandro Budel.

Le probabili formazioni di Venezia-Roma

VENEZIA (3-5-2): Radu; Haps, Idzes, Candé; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Oristanio, Gytkjaer. All. Di Francesco.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Nelsson, Ndicka; Rensch, Gourna-Douath, Cristante, Salah-Eddine; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri

Napoli-Udinese dove vederla in diretta TV: gli orari

Napoli-Udinese chiude la domenica di calcio. La partita del Maradona va in onda a partire dalle 20:45 (solo per abbonati) su DAZN, la si potrà vedere attraverso la app oppure collegandosi direttamente al sito. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, Andrea Stramaccioni si occuperà del commento tecnico.

Le probabili formazioni di Napoli-Udinese

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Lucca, Thauvin. All. Runjaic