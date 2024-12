video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Napoli-Lazio e Fiorentina-Cagliari in diretta e streaming: gli orari Oggi domenica 8 dicembre, sono in programma 4 partite di Serie A valide per la 15a giornata di campionato. Si inizia alle 12:30 con Fiorentina-Cagliari e si conclude con Napoli-Lazio alle 20:45. Diretta TV e in streaming su DAZN.

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi domenica 8 dicembre 2024 si disputano altre quattro partite valide per la 15a giornata del campionato di Serie A. Si tratta di Fiorentina-Cagliari con inizio alle 12:30, poi alle 15:00 Verona-Empoli, alle 18:00 Venezia-Como e si chiude con Napoli-Lazio alle 20:45.

Una domenica ricca di appuntamenti per il nostro campionato prima del classico colpo di coda di chiusura del lunedì. Quattro partite che daranno spunti fondamentali per ridisegnare la nuova classifica. Nelle parti altissime, con il big-match della sera tra Napoli e Lazio al Maradona dove la capolista di Conte si confronterà con una delle direte concorrenti per il titolo, la sorprendente squadra di Baroni ma anche per il fondo classifica con il fanalino di coda Venezia che ospita il Como in un classico faccia a faccia per la zona salvezza.

Le partite di oggi di Serie A: gli orari TV

Si inizia nel lunch time delle 12:30 con Fiorentina-Cagliari in esclusiva su DAZN per poi continuare alle 15:00 spostandosi al Bentegodi per vedere (sempre su DAZN) Verona-Empoli. Alle 18:00, Venezia-Como, sfida salvezza, sarà trasmessa in co-esclusiva sia da DAZN sia da Sky, sempre a pagamento. Infine, Napoli-Lazio, il posticipo della domenica sera, in diretta su DAZN.

12:30 – Fiorentina-Cagliari (DAZN)

15:00 – Verona-Empoli (DAZN)

18:00 – Venezia-Como (DAZN e Sky)

20:45 – Napoli-Lazio (DAZN)

Fiorentina-Cagliari, dove vedere la partita in diretta TV e streaming

So potrà vedere Fiorentina-Cagliari, così come tutti i match della Serie A Enilive 2024/25, su DAZN in streaming live e on demand. Fiorentina-Cagliari si affrontano per la 15 giornata del campionato con telecronaca della partita affidata a Alberto Santi e commento tecnico di Fabio Bazzani.

Dove vedere indiretta TV Napoli-Lazio: gli orari

Anche per ciò che riguarda il posticipo serale di domenica 8 dicembre, ci sarà la diretta esclusiva su DAZN del match. Napoli-Lazio sarà un replay quasi speculare del recente match di Coppa Italia, giocato giovedì sera ma a campi invertiti e terminato con il trionfo della Lazio: come tutte le altre partite di Serie A verrà trasmesso solo a pagamento.