Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Milan-Parma e Lecce-Inter in diretta e streaming: gli orari Domenica 26 gennaio 2025 si disputano cinque partite valide per la 22a giornata di campionato di Serie A. Si parte con il lunch match Milan-Parma, per proseguire con Udinese-Roma e Lecce-Inter. Alle ore 20:45 Lazio-Fiorentina. Tutte disponibili su DAZN, con la gara delle ore 18:00 anche su Sky.

A cura di Vito Lamorte

Domenica 26 gennaio 2025 si giocano cinque partite valide per la 22a giornata del campionato di Serie A 2024-25. Si parte con il lunch match Milan-Parma, per proseguire con Udinese-Roma alle 15 e Lecce-Inter alle 18. Si chiude con il posticipo tra Lazio e Fiorentina alle 20:45. Tutte le gare si potranno vedere su DAZN e il match delle ore 18:00 anche su Sky.

La corsa dell'Inter di Simone Inzaghi prosegue a Lecce dopo la vittoria di Praga in Champions League: i nerazzurri vengono dal successo in campionato con l'Empoli e vogliono restare attaccati al Napoli. Dall'altra parte ci saranno i giallorossi di Marco Giampaolo, che hanno perso malamente lo scontro diretto col Cagliari e vogliono rifarsi davanti al loro pubblico.

Il lunch match vedrà in campo il Milan, che dovrà rilanciare le sue ambizioni europee e proseguire la risalita verso i primi posti della classifica: i rossoneri vengono dalla vittoria in Champions col Girona, che ha riscattato solo in parte la brutta sconfitta in casa della Juventus. Una partita dal sapore particolare per Sérgio Conceição, che ritrova il Parma, club in cui ha militato nella stagione 2000/2001 dopo aver vinto lo Scudetto con la Lazio.

Alle 15 scende in campo la Roma contro l'Udinese per proseguire il suo percorso di avvicinamento alle zone UEFA dopo il pessimo avvio mentre i friulani hanno bisogno di punti per mettersi al sicuro dalla zona bassa della classifica dopo un ottimo inizio. Posticipo di grande interesse per la zona Champion League con la Lazio che ospita la Fiorentina allo stadio Olimpico in un match che promette spettacolo.

Serie A, le partite di domenica 26 gennaio

Sono in programma cinque partite della giornata numero 22 di campionato: si parte dal lunch match delle ore 12:30 con Milan-Parma per finire col posticipo Lazio-Fiorentina.

12:30 – Milan-Parma (DAZN)

15:00 – Udinese-Roma (DAZN)

18:00 – Lecce-Inter (DAZN; Sky Sport 251, Sky Sport Calcio)

20:45 – Lazio-Fiorentina (DAZN)

Dove vedere Milan-Parma in diretta streaming

La sfida di San Siro delle ore 12:30 Milan-Parma si potrà seguire in esclusiva su DAZN. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia e il commento tecnico a Dario Marcolin.

Lecce-Inter dove vederla in diretta TV: gli orari

Lecce-Inter verrà trasmessa da DAZN e da Sky, con canali di riferimento Sky Calcio e Sky Sport 251. La telecronaca per DAZN sarà di Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Valon Behrami. In streaming si potrà seguire sia ull'app di DAZN che su Sky-Go. La terza ipotesi è quella di Now.