Lautaro-Dumfries-Thuram, l’Inter batte 3-1 l’Empoli e risponde al Napoli: la lotta Scudetto è aperta

A cura di Vito Lamorte

L'Inter batte 3-1 l'Empoli e tiene il passo del Napoli in vetta alla classifica. A San Siro Lautaro Martinez è il vero trascinatore dei nerazzurri, che, dopo aver avuto qualche difficoltà nella prima frazione, nella ripresa riescono a cogliere 3 punti importantissimi per la lotta Scudetto. Dumfries e Thuram chiudono la pratica. Sebastiano Esposito, ex di turno, segna e non esulta.

La squadra campione d'Italia in carica ha provato a pungere soprattutto con Lautaro Martinez: il capitano nerazzurro prima ha preso un colpo, che ha lasciato i tifosi nerazzurri col fiato sospeso per qualche minuto, e poi ha sfiorato il gol in due occasioni: prima con una rovesciata a centro area e poi scheggiando un palo col destro da posizione defilata.

Lautaro-Dumfries-Thuram: l'Inter risponde al Napoli, la lotta Scudetto è aperta

Lautaro Martínez (111 reti) con questo gol ha eguagliato il 2° miglior marcatore straniero nella storia dell’Inter in Serie A, Mauro Icardi; davanti a loro solo Stefano Nyers (133)

Inter-Empoli, il tabellino

RETI: 56′ Lautaro, 79′ Dumfries, 83′ Esposito, 89′ Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Cacace, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Colombo. Allenatore: D'Aversa.

ARBITRO: Ermanno Feliciani.