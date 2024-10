video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Inter-Juve e Fiorentina-Roma in diretta e streaming: gli orari Domenica 27 ottobre 2024, il calendario di Serie A prevede cinque partite suddivise in quattro slot orari differenti: 12:30, 15:00, 18:00 e 20:45. Qui tutte le informazioni su dove vedere le sfide in diretta tv e streaming. Spicca Inter-Juventus e Fiorentina-Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La domenica di Serie A si apre alle 12:30 con la sfida del Tardini tra il Parma di Pecchia e l'Empoli. Sfida salvezza importante tra due compagini che arrivano a questa sfida dopo aver pareggiato e perso, rispettivamente, contro Como e Napoli, la precedente giornata. La giornata di oggi, 27 ottobre, continuerà poi con due appuntamenti previsti alle ore 15:00. Anche in questo caso in campo si assisterà a un'altra sfida che potrebbe mettere in palio già punti importanti per la lotta a non retrocedere. All'U-Power Stadium si disputerà infatti Monza-Venezia.

Nesta ha vinto la prima partita a Verona nell'ultimo turno mentre i lagunari sono reduci dal ko interno contro l'Atalanta. All'Olimpico invece, allo stesso orario, c'è poi Lazio-Genoa con i biancocelesti che tornano in campo dopo gli impegni europei settimanali. Archiviata la due giorni di Champions anche per Inter e Juventus che si sfideranno nel derby d'Italia al Meazza a partire dalle ore 18. Chiude la domenica di Serie A Fiorentina-Roma al Franchi alle 20:45. Qui tutte le informazioni su dove vedere le partita in diretta tv e streaming.

Serie A, le partite di oggi: gli orari tv

12:30 – Parma-Empoli (DAZN)

15:00 – Lazio-Genoa (DAZN)

15:00 – Monza-Venezia (DAZN)

18:00 – Inter-Juventus (DAZN/Sky)

20:45 – Fiorentina-Roma (DAZN)

Dove vedere Inter-Juve in tv e streaming

Inter-Juventus è chiaramente la sfida di giornata più importante. Il Derby d'Italia previsto alle 18 al Meazza sarà trasmesso in diretta tv e streaming sull'app di DAZN disponibile su smart tv e dispositivi mobili riservata ai soli abbonati. In questo caso però la diretta tv della partita sarà garantita anche su Sky, sempre e solo per gli abbonati, e in streaming sull'app di Sky Go.

Fiorentina-Roma su DAZN dove vederla in TV

L'altro big match di giornata è Fiorentina-Roma. La sfida tra la squadra allenata da Raffaele Palladino e quella di Ivan Juric sarà trasmessa in diretta tv e streaming sull'app di DAZN disponibile su smart tv e dispositivi mobili riservata ai soli abbonati.

Lazio-Genoa in diretta TV e streaming

All'Olimpico alle ore 15 si giocherà Lazio-Genoa. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming sempre sull'app di DAZN. La telecronaca del match è affidata a Dario Mastroianni con il commento tecnico di Dario Marcolin.