Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Inter-Como e Fiorentina-Udinese in diretta e streaming: gli orari Il programma del Monday Night della 17a giornata della Serie A 2024-2025 presenta due partite molto interessanti: alle ore 18:30 Fiorentina-Udinese e alle 20:45 Inter-Como. Diretta TV e in streaming su DAZN e Sky.

A cura di Vito Lamorte

La 17a giornata della Serie A 2024-2025 si conclude con due partite: il Monday Night si parte alle ore 18:30 con Fiorentina-Udinese e si chiude l'Inter che ospita il Como al Meazza. Diretta TV e in streaming su DAZN e Sky.

L'Inter viene dal passaggio del turno in Coppa Italia e dal roboante 6-0 inflitto alla Lazio in trasferta: la squadra di Simone Inzaghi sta bene e vuole avvicinarsi quanto più possibile alla vetta. A San Siro, per sfidare i campioni d'Italia, arriva il Como: i ragazzi di Fabregas sono tornati alla vittoria battendo la Roma e un sorriso che mancava da un po', visto che prima del 2-0 rifilato ai giallorossi i lariani venivano da quattro sconfitte consecutive.

Ad aprire il Monday Night ci pensa la Fiorentina che, dopo la qualificazione agli ottavi di Conference League, vuole tornare a fare 3 punti: la battuta d'arresto di Bologna ha portato con sé qualche strascico fastidioso ma ora la Viola è concentrata solo sul campo. L'Udinese di Kosta Runjaić nell'ultimo turno ha perso in casa contro il Napoli e vuole fare punti per evitare di essere risucchiata nella parte destra della classifica.

Le partite di Serie A: gli orari TV

Alle ore 18:30 la Fiorentina ospita l'Udinese mentre alle 20:45 a San Siro c'è Inter-Como.

18:30 – Fiorentina-Udinese (DAZN e Sky)

20:45 – Inter-Como (DAZN)

Inter-Como, dove vedere la partita in diretta TV e streaming

L'Inter ospita allo stadio Meazza il Como nel Monday Night della 17a giornata del campionato di Serie A 2024-2025. La partita si potrà vedere in diretta Tv e streaming su DAZN e Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Sui canali satellitari sarà possibile vedere la partita sui canali 202 e 251 della piattaforma Sky. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Dove vedere in diretta TV Fiorentina-Udinese: gli orari

Alle ore 18.30 la Fiorentina di Raffaele Palladino scenderà in campo al Franchi contro l'Udinese: la partita si potrà vedere in esclusiva in diretta TV e streaming su DAZN. Telecronaca di Gabriele Giustiniani e commento tecnico di Alessandro Budel.