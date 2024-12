Fiorentina indignata con Italiano, Pradé: “Ho capito che uomo è”. Botta e risposta in TV

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Il ritorno di Vincenzo Italiano a Firenze è finito in modo particolare. L'allenatore del Bologna dopo aver conquistato i 3 punti contro la sua ex squadra, si è lasciato andare ad un'esultanza che è risultata sgradita alla dirigenza della Fiorentina. Il direttore sportivo Pradé non ha usato mezzi termini contro quello che fino all'anno scorso è stato il suo mister.

Cosa è successo dopo Bologna-Fiorentina, l'esultanza di Vincenzo Italiano

Vincenzo Italiano al fischio finale di Bologna-Fiorentina 1-0 ha iniziato a correre, abbracciando anche qualcuno della sua panchina trovato sulla sua strada. Poi sempre di corsa è finito nel tunnel, un gesto di vittoria verso i tifosi. Questo non è piaciuto alla Viola che ha affidato le sue rimostranze a Pradé, intervenuto ai microfoni di DAZN.

Il dirigente avrebbe voluto un altro atteggiamento da parte di Italiano, soprattutto nel giorno del lutto per Palladino che ha perso sua madre. Queste le parole di Pradé: "Non mi è piaciuto per niente alla fine della partita, l’atteggiamento di Italiano. Per niente. Questa sua esultanza anche di fronte ai nostri calciatori. Abbiamo passato insieme tante gioie ma anche tanti dolori. L’ho trovata una grandissima mancanza di rispetto nei confronti nostri e di Raffaele. Una cosa che ci teniamo dentro e ho capito tante cose dell’uomo. Non ho avuto modo di incrociarlo e nemmeno vorrei farlo adesso".

La risposta di Italiano a Pradé dopo Bologna-Fiorentina

Un intervento che ha sorpreso Italiano, che ha voluto spiegare il senso del suo comportamento dopo la vittoria contro la sua ex squadra, non prima delle condoglianze a Palladino: "Nelle ultime partite ho fatto la stessa identica cosa. Me ne rientro dentro lo spogliatoio perché la soddisfazione rimane sempre ai miei ragazzi, ai miei calciatori. Non ho mancato di rispetto a nessuno. Me ne rientro dentro sempre ad aspettarli, forse è questo che ho cercato di evitare qualche mio comportamento sbagliato. Se il direttore dice che l'ho deluso come uomo, io dico che ha esagerato perché faccio questo in tutte le vittorie. Sicuramente non le avrà viste e se le rivede, capirà che lo faccio sempre".

E sull'emozione di vincere contro il suo recente passato, Italiano ha dichiarato: "Indimenticabili i miei tre anni qui, con ragazzi straordinari e una società straordinaria. Ripeto, sono sorpreso da quello che ha detto il direttore ma la chiudo qua perché non ho nulla da aggiungere".