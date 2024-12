video suggerito

Palladino colpito da un grave lutto prima di Bologna-Fiorentina: è morta sua madre Rosa Palladino non sarà in panchina con la Fiorentina per la partita in casa contro il Bologna: sua madre Rosa è morta in mattinata, la Fiorentina e i tifosi si stringono a lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Le ore prima della partita contro il Bologna sono dolorose per Raffaele Palladino che ha dovuto dire addio alla mamma Rosa: l'allenatore della Fiorentina è stato colpito da un lutto gravissimo con la morte della madre avvenuta in mattinata. Una situazione sconvolgente che lo poterà a non essere presente in panchina per la partita che si terrà questo pomeriggio alle ore 15:00 al Dall'Ara.

La Fiorentina si stringe a Palladino

La scomparsa della madre è stata improvvisa e ha sconvolto la Fiorentina a pochissime ore dalla partita di Serie A contro il Bologna. Il club con un comunicato ufficiale ha annunciato la morte di Rosa, la mamma di Palladino, stringendosi attorno al suo allenatore in un momento così delicato. Tutti, a partire dal presidente Commisso, sono al suo fianco: "Tutta la Fiorentina, la famiglia Commisso, Rocco, Catherine e Joseph, la squadra e il club si stringono attorno a Raffaele ed esprimono sincero cordoglio per la scomparsa della madre Rosa".

Rosa è scomparsa questa mattina e per questo motivo Palladino non siederà in panchina per la partita di questo pomeriggio, ma si prenderà del tempo per stare assieme alla sua famiglia in questo giorno di grandissimo dolore. Tra i due c'era un rapporto speciale: sui social l'allenatore della Viola condivideva di tanto in tanto qualche scatto con la madre che lo ha sempre accompagnato in tutta la sua carriera, fin da quando ha mosso i primi passi come giocatore.

Sui social sono arrivate anche le tantissime condoglianze da parte dei tifosi che hanno voluto esprimere una partita di conforto per l'allenatore. Palladino quindi sarà assente in panchina contro il Bologna, con la squadra che sarà affidata al suo vice Stefano Citterio che lo segue dai tempi del Monza, e potrà tornare direttamente per la Conference League nello scontro con il Vitória Guimarães.