Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Fiorentina-Inter e Lecce-Juve in diretta e streaming: gli orari Oggi domenica 1 dicembre si giocano 5 partite valide per il 14° turno di Serie A. Alle 12:30 Udinese-Genoa, poi alle 15 due gare in contemporanea: Parma-Lazio e Torino-Napoli. Alle 18 Fiorentina-Inter e alle 20:45 Lecce-Juventus. Tutte in diretta su DAZN con il match al Franchi anche in esclusiva su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

14° turno di campionato di Serie A, oggi domenica 1° dicembre 2024, con cinque partite in programmazione suddivise in 4 slot orari diversi. Si inizia alle 12:30 con Udinese-Genoa e si conclude alle 20:45 Lecce-Juventus. Tutte le partite sono in esclusiva su DAZN con Fiorentina-Inter che è a disposizione anche degli abbonati Sky.

Udinese-Genoa apre questa giornata di Serie A con una sfida che vede la squadra di Vieira affrontare la delicata trasferta alla Dacia Arena per provare a risalire la china in classifica nel match del launch time alle 12:30. Alle 15:00 due partite in contemporanea: Parma-Lazio con i Ducali che proveranno a fermare l'avanzata degli uomini di Baroni che puntano alla vetta della classifica e Torino-Napoli con la capolista di Conte chiamata alla difficile partita sul campo di un Torino in crisi e con i tifosi in contestazione. Alle 18:00, fari puntati sul Franchi che vedrà di fronte Fiorentina e Inter appaiate a un punto dalla vetta della classifica, mentre alle 20:45 si chiude con la Juventus che va a Lecce sperando di ritrovare punti pesanti per rientrare nel lotto della zona Champions.

Le partite di oggi di Serie A: gli orari TV

Cinque partite in tabellone per il 14° turno di Serie A. Si inizia alle 12:30 con Udinese-Genoa, poi alle 15 due match in contemporanea (Parma-Lazio e Torino-Napoli) poi alle 18:00 Fiorentina-Inter e alle 20:45 Lecce-Juventus:

12:30 – Udinese-Genoa (DAZN)

15:00 – Parma-Lazio (DAZN)

15:00 – Torino-Napoli (DAZN)

18:00 – Fiorentina-Inter (DAZN e Sky)

20:45 – Lecce-Juventus (DAZN)

Torino-Napoli, dove vedere la partita in diretta TV e streaming

La partita al Grande Torino inizia alle 15:00 e vede i granata affrontare la capolista Napoli. La partita è visibile solamente per abbonati DAZN sia per la diretta in TV sia per il live streaming. Nel primo caso la Smart dovrà essere collegata a internet via wireless (Chromecast o FireFox) oppure tramite console da gioco. Nel secondo caso si può utilizzare per i devices l'app dedicata.

Dove vedere indiretta TV Fiorentina-Inter: gli orari

Fiorentina-Inter è il big match di oggi, domenica 1° dicembre: al Franchi si sfidano due delle squadre che stanno inseguendo in classifica il Napoli a un solo punto. Uno scontro diretto che può anche valere la vetta del campionato e che è in co-esclusiva tra DAZN e Sky sia per la diretta TV sia per il live streaming. Gli abbonati Sky in televisione possono collegarsi ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 1 e Sky Sport 251. Per lo streaming si può utilizzare il servizio on demand di NOW o l'app SkyGo.

Lecce-Juventus, dove vedere la partita in diretta streaming

In serata alle 20:45 si gioca al Via del Mare Lecce-Juventus con la squadra di Thiago Motta che fa visita ai salentini alla ricerca di punti pesanti per l'alta classifica. Il match è in diretta esclusiva su DAZN sia per la visione in TV sia per il live streaming.