Serie A oggi in TV, dove vedere Empoli-Inter e Juve-Parma: orari e diretta delle partite Le partite di oggi, mercoledì 30 ottobre, della 10ª giornata di Serie A sono 4: alle 18:30 si disputano Venezia-Udinese ed Empoli-Inter; alle 20:45 si giocano Atalanta-Monza e Juventus-Parma. Tutte le informazioni per vederle in diretta tv, in chiaro e in streaming su Dazn e Sky.

Il programma della 10ª giornata di campionato di Serie A prosegue oggi, mercoledì 30 ottobre, con le 4 partite del turno infrasettimanale inserite in calendario e nel palinsesto tv. Sono divise in due slot orari: alle 18:30 si disputano Venezia-Udinese ed Empoli-Inter; alle 20:45 si giocano Atalanta-Monza e Juventus-Parma. Tutte la gare saranno trasmesse in diretta tv, in chiaro e in esclusiva per abbonati su Dazn, la sfida tra bianconeri e ducali andrà in onda (sempre per abbonati) ance sui canali di Sky.

Lagunari ultimi in classifica, hanno bisogno di una vittoria contro i friulani per dare uno scossone alla stagione e invertire la tendenza negativa (1 pareggio e 1 vittoria, 6 sconfitte). L'Inter reduce dallo scontro diretto con la Juve si reca in trasferta sul campo dell'Empoli: match che si annuncia duro, contro i toscani ha sofferto (e rischiato) anche il Napoli di Conte nonostante il guizzo di Kvara su rigore. In serata l'Atalanta è favorita contro il Monza (che proverà a strappare almeno un pari dopo il colpo a Verona) così come la squadra di Thiago Motta non può lasciarsi sfuggire l'occasione di fare bottino pieno in casa contro il Parma.

Serie A, le partite di offi: gli orari in tv

Venezia-Udinese (ore 18:30) ed Empoli-Inter aprono il filotto di partite di oggi. A seguire ci saranno Atalanta-Monza e Juventus-Parma, che chiudono il mercoledì di campionato. Di seguito la programmazione completa con indicazione dei canali per le dirette tv e streaming:

ore 18:30 – Venezia-Udinese (Dazn)

ore 18:30 – Empoli-Inter (Dazn)

ore 20:45 – Atalanta-Monza (Dazn)

ore 20:45 – Juventus-Parma (Dazn, Sky, Sky Go, Now)

Dove vedere Empoli-Inter in TV e streaming

Empoli-Inter andrà in onda alle 18:30 in diretta tv e in streaming in esclusiva su Dazn e Dazn 1 (il canale 214 di Sky riservato agli abbonati che hanno attivato il servizio). La gara sarà visibile attraverso la app sia sulla smart tv sia collegandosi direttamente alla piattaforma on-line.

Juventus-Parma su DAZN, dove vederla in TV

Dazn e Dazn 1 sono gli schermi di riferimento per vedere alle 20:45 in diretta tv, in chiaro e in streaming Juventus-Parma (ma solo per gli abbonati). I tifosi potranno assistere all'incontro sia utilizzando la app sulla Smart Tv sia accedendo all'evento attraverso il sito dell'OTT. Juventus-Parma andrà in onda anche su Sky Calcio (in streaming su Sky Go) e su Now (sempre se abbonati).