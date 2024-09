video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Cagliari-Napoli e Monza-Inter in diretta e streaming: gli orari La Serie A torna in campo oggi, domenica 15 settembre, dopo gli anticipi della giornata di ieri. In campo cinque partite in quattro slot orari differenti. Qui tutte le informazioni su dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Serie A torna in campo oggi, domenica 15 settembre, dopo gli anticipi della giornata di ieri. In campo cinque partite in quattro slot orari differenti. Il lunch match di giornata si giocherà a Marassi con la sfida tra Genoa e Roma. Dopo la pausa i giallorossi di De Rossi, reduci da una sconfitta e un pareggio, vorranno tornare a vincere. Alle 15 invece due sfide interessanti, ovvero quelle rappresentata da Atalanta-Fiorentina e Torino-Lecce. La Dea arriva dal pesante ko subito a Milano contro l'Inter campione d'Italia che ha rifilato quattro gol alla squadra di Gasperini.

Di fronte ci sarà la Fiorentina di Palladino che dopo aver avuto accesso alle fasi finali della Conference League deve anche riscattare il 2-2 interno contro il Monza arrivato solo in rimonta. Vanoli e il suo Torino invece sono a caccia di conferme dopo l'ottimo inizio di stagione. I granata prima della pausa hanno centrato un colpo esterno sul campo del Venezia. Alle 18 il Napoli di Conte invece sarà ospite del Cagliari di Nicola mentre alle 20:45 chiuderà il programma della domenica la sfida del Brianteo tra Monza e Inter. Qui tutte le informazioni su dove vedere le partita in diretta tv e streaming.

Serie A, le partite di oggi: gli orari tv

Oggi, domenica 15 settembre, il calendario di Serie A prevede cinque partite suddivise in quattro slot orari differenti: 12:30, 15:00, 18:00 e 20:45. Ecco nello specifico la programmazione completa e le dirette TV.

12:30 – Genoa-Roma (DAZN)

15:00 – Atalanta-Fiorentina (DAZN)

15:00 – Torino-Lecce (DAZN)

18:00 – Cagliari-Napoli (DAZN/Sky)

20:45 – Monza-Inter (DAZN)

Dove vedere Cagliari-Napoli in tv e streaming

La sfida tra Cagliari e Napoli sarà trasmessa in diretta tv sia su DAZN che su Sky e NOW. Per tutti gli abbonati a DAZN basterà collegarsi alla finestra dedicata all'evento sull'app scaricabile su smart tv mentre su Sky Calcio al canale 202 e 251. In streaming tutti gli abbonati potranno assistere alla sfida tramite app scaricabile su dispositivi mobili mentre lo streaming di Sky sarà disponibile sull'app di Sky Go.

Monza-Inter su DAZN, dove vederla in TV

Monza-Inter inizierà invece alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma di DAZN. La telecronaca della partita è invece affidata a Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.