Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Cagliari-Inter e Lazio-Atalanta in diretta e streaming: gli orari Quattro partite di Serie A in programma oggi sabato 28 dicembre. Ultimo turno di campionato del 2024 che inizia con Empoli-Genoa e Parma-Monza, prosegue con Cagliari-Inter e finisce con Lazio-Atalanta. Tutte le gare in diretta DAZN, il posticipo serale anche su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi sabato 28 dicembre, ultima giornata del Campionato di Serie A del 2024, il 18° turno con in programma 4 partite in calendario, con inizio alle 15:00 per un doppio incontro (Empoli-Genoa e Parma-Monza), poi la gara delle 18:00 (Cagliari-Inter) e infine quella serale delle 20:45 (Lazio-Atalanta). Tutte in esclusiva TV e streaming su DAZN col posticipo dell'Olimpico disponibile anche su Sky.

L'Atalanta continua a macinare punti e vittorie mantenendo la testa solitaria di una classifica che riporta diversi asterischi ma che nulla toglie alla squadra di Gasperini oramai sempre più certezza di questa prima parte di campionato. Questa sera affronterà un altro crash-test delicatissimo, all'Olimpico contro la Lazio di Baroni che nelle ultime giornate si è arenata pur restando nelle parti alte della classifica. Prima, però, del big match di giornata altre tre gare che diranno moltissimo.

In primis, i campioni d'Italia dell'Inter chiamati alla trasferta di Cagliari dove sarà ancora una volta vietato sbagliare per restare in scia di Napoli e Atalanta. Inzaghi deve fare i conti con la crisi di un Lautaro che non segna più da due mesi e che si sta innervosendo in campo, pur restando utilissimo per l'aiuto costante dato ai compagni. Un problema ovviato dal capocannoniere della Serie A, Marcus Thuram. Alle 15:00 invece, doppia sfida in salsa retrocessione: l'Empoli ospita il Genoa cercando di chiudere al meglio il 2024, il Parma sfida al Tardini il fanalino di coda del Monza.

Le partite di Serie A: gli orari TV

Oggi sabato 28 dicembre sono quattro le partite in calendario. Ecco il palinsesto dell'ultima giornata di Serie A del 2024 con inizio alle 15:00 e posticipo serale delle 20:45 con i relativi canali TV e streaming.

15:00 – Empoli-Genoa (DAZN)

15:00 – Parma-Monza (DAZN)

18:00 – Cagliari-Inter (DAZN)

20:45 – Lazio-Atalanta (DAZN e Sky)

Cagliari-Inter dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Cagliari-Inter si gioca alle 18:00 di oggi, sabato 28 dicembre. Ultima chiamata del 2024 per i sardi che proveranno a regalare un buon ricordo al proprio pubblico davanti ad un'Inter sempre ancorata in alta classifica in attesa del recupero contro la Fiorentina. Il match si può vedere sia in TV sia per il live streaming attraverso l'abbonamento a DAZN, utilizzando una Smart tv collegata a internet via wireless o con una console da gioco, oppure usufruendo dell'apposita app.

Dove vedere in diretta TV Lazio-Atalanta: l'orario

Anche per Lazio e Atalanta oggi si disputa l'ultimo turno di campionato del 2024 ed è vietato fallire: per i capitolini occasione ghiotta per fermare la capolista e ridurre subito il gap in classifica, per Gasperini il sogno di mettere l'ennesimo punto esclamativo su una stagione fin qui esaltante. Oltre che su DAZN, la partita si potrà vedere in co-esclusiva anche per gli abbonati di Sky. I canali messi a disposizione sono Sky Sport 1, Sky Sport 251, Sky Sport Calcio per la TV. In live streaming si utilizzano le apposite app di DAZN e Sky (SkyGo) oltre a poter vedere il match on demand su NOW.