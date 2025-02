video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Atalanta-Torino e Bologna-Como in diretta e streaming: gli orari Il programma delle partite di oggi sabato 1° febbraio, si parte alle 15 con Udinese-Venezia, e Monza-Verona. A seguire Atalanta-Torino alle 18 e Bologna-Como alle 20:45.

A cura di Marco Beltrami

Oggi sabato 1° febbraio sono 4 le partite in programma in Serie A. Si parte alle ore 15 con Udinese-Venezia che si giocherà in contemporanea con Monza-Verona. Due sfide che potrebbero rivelarsi fondamentali per la lotta per non retrocedere. In serata poi si torna a lottare anche per le zone medio-alte della classifica. L'Atalanta reduce dalla Champions affronta in casa il Torino, alle 18, e poi a chiudere il confronto tra il Bologna di Vincenzo Italiano e il Como di Fabregas. Tutte le partite saranno trasmesse in TV su DAZN, e Bologna-Como sarà quella che si potrà vedere anche su Sky. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Serie A, le partite di oggi di Serie A: gli orari TV

Sono quattro le partite in programma oggi 1° febbraio in Serie A per la 23a giornata. Ecco gli orari e dove vedere in TV e in streaming le gare di Serie A in palinsesto:

15.00 – Udinese-Venezia (DAZN)

15.00 – Monza-Verona (DAZN)

18.00 – Atalanta-Torino (DAZN)

20.45 – Bologna-Como (DAZN, Sky, Sky GO e NOW)

Dove vedere Atalanta-Torino in diretta streaming

Dove vedere Atalanta-Torino, il match delle 18 in programma al Gewiss Stadium di Bergamo si potrà seguire in esclusiva su DAZN. Possibile anche vedere la partita in TV sul canale di Sky, Zona Gol (214). Per quanto concerne lo streaming, sarà disponibile solo per gli abbonati DAZN collegandosi all'app della piattaforma streaming.

Bologna-Como dove vederla in diretta TV: gli orari

Bologna-Como chiude il sabato della 23a giornata di Serie A. La partita è in programma allo stadio Dall'Ara di Bologna alle ore 20:45, con diretta TV in co-esclusiva su DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per quanto riguarda lo streaming dunque non sarà disponibile solo su DAZN ma anche su Sky GO, l'app riservata agli abbonati all'emittente satellitare e NOW.