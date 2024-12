Partite Serie A in TV, dove vedere Como-Lecce e Bologna-Verona in diretta e streaming: gli orari

video suggerito

Lunedì 30 dicembre si disputano le ultime partite della Serie A del 2024. La 18ª giornata di Serie A si chiude con due partite. La prima è in programma alle ore 18:30 ed è la sfida salvezza tra il Como e il Lecce, mentre alle 20:45 si gioca Bologna-Verona. Entrambe si potranno seguire su DAZN, mentre gli abbonati di Sky potranno seguire anche il Monday Night.

Como e Lecce si giocano punti salvezza. Entrambi sono fuori dalle ultime tre posizioni, ma il margine su Cagliari e Venezia è minimo. Per questo la sfida tra le squadre di Fabregas e Giampaolo è fondamentale per allungare il divario e per guardare con maggiore fiducia alle prossime partite. Mentre al Dall'Ara il Bologna vuole continuare a vincere. La squadra di Italiano è in serie positiva ed occupa la settima posizione. I rossoblu devono sfidare il Verona, e devono recuperare anche l'incontro con il Milan, e ciò significa che facendo bottino pieno il Bologna si ritroverebbe a lottare per un posto in Europa. Il Verona invece gioca la seconda partita di fila in Emilia e proverà a conquistare punti salvezza.

Le partite di Serie A: gli orari TV

18:30 – Como-Lecce (DAZN)

20:45 – Bologna-Verona (DAZN, Sky)

Como-Lecce dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Como-Lecce è la prima delle due partite in programma in questo lunedì 30 dicembre. Si gioca alle ore 18:30 allo Stadio Sinigaglia. L'incontro si potrà seguire sia in TV che in streaming, per farlo in ogni caso servirà un abbonamento a DAZN.

Dove vedere in diretta TV Bologna-Verona: l'orario

Al Dall'Ara invece si chiude il 2024 del calcio italiano con l'incontro tra il Bologna e il Verona. I rossoblu sono in piena corsa per l'Europa, anche quest'anno, e hanno bisogno dei tre punti per continuare l'avvicinamento a Juventus e Fiorentina. Italiano ritrova Orsolini e sfida il Verona, l'unica squadra a non aver ancora pareggiato in Serie A e che soprattutto la peggior difesa. Diretta TV e streaming su DAZN, sempre per abbonati, ma diretta anche su Sky, per gli abbonati. Con streaming possibile con Sky Go e NOW, per abbonati.