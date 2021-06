Le notti magiche dell'Italia di Roberto Mancini, che ha già staccato il pass per gli ottavi di finale degli Europei, proseguiranno con l'ultima gara prevista dalla fase a gironi contro il Galles. Una gara che per gli azzurri sarà importante per capire se il passaggio del turno avverrà da prima o seconda classificata nel girone (in caso di vittoria dei gallesi). La gara tra l'Italia e il Galles si giocherà stasera, domenica 20 giugno, alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma. La questa terza gara casalinga degli azzurri si disputerà quindi nel pomeriggio, contemporaneamente alla sfida tra Svizzera e Turchia che ugualmente si giocherà alle ore 18.

Le due partite non sono legate da una situazione di classifica che debba per forza prevedere una contemporaneità: Italia 6, Galles 4, Svizzera 1, Turchia 0. Forse solo, in minima parte, tra Svizzera e Galles in caso di vittoria degli elvetici e sconfitta della nazionale di Page contro gli azzurri. Sta di fatto che in questa giornata non si disputeranno partite alle ore 21. Il perché è da ricercare nelle ragioni che hanno portato la Uefa a prendere questa decisione.

Perchè stasera non ci sono partite degli Europei alle 21

In realtà la Uefa ha deciso che solo le partite previste per domenica 20 giugno, valide per la terza giornata del Girone A, saranno disputate in contemporanea alle ore 18. Ciò accadrà anche martedì 22 giugno, quando ci saranno le partite della terza giornata del gruppo D (composto da Inghilterra, Scozia, Croazia e Repubblica Ceca): i due match si svolgeranno in contemporanea, ma alle ore 21.

Qual è la ragione di questa scelta? La Uefa ha scelto di far giocare alle 18 le due partite del girone A domenica 20 giugno e poi di distribuire sui giorni successivi le sfide degli altri gironi per rispettare i tempi di recupero tra una partita e l'altra delle varie nazionali. Una scelta singolare ma che comunque non garantirà al pubblico, questa sera alle 21, di assistere ad una gara degli Europei per la prima volta da quando è inizia la manifestazione.