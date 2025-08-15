Calcio
Partite Coppa Italia oggi in TV e streaming, dove vedere Genoa-Vicenza e Lecce-Juve Stabia

Le partite di Coppa Italia 2025-2026 in programma oggi, 15 agosto, sono quattro e tutte visibili in diretta tv, in chiaro, gratis e in streaming sui canali Mediaset: Empoli-Reggiana alle 18:00, Sassuolo-Catanzaro alle 18:30, Lecce-Juve Stabia alle 20:40, Genoa-Vicenza alle 21:15.
A cura di Maurizio De Santis
Immagine

Coppa Italia 2025-2026, le partite dei trentaduesimi di finale che si giocano oggi, venerdì 15 agosto, sono quattro e programmate in diretta tv in quattro orari differenti sui canali Mediaset, che detiene in esclusiva i diritti per la trasmissione in chiaro del torneo: saranno tutte visibili gratis EmpoliReggiana alle 18:00 (Canale 20), SassuoloCatanzaro alle 18:30 (Italia 1), LecceJuve Stabia alle 20:40 (Canale 20), GenoaVicenza alle 21:15 (Italia 1).

Tra le big della Serie A, il Milan – che s'è piazzato fuori dalle prime otto posizioni dello scorso campionato – è l'unica che sarà protagonista già in questa fase: il 17 agosto (ore 21:15) incontrerà il Bari. Le otto teste di serie in tabellone invece (Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina, Lazio e Bologna detentore del trofeo) scenderanno in campo a partire dagli ottavi. Finale in programma il 13 maggio 2026 allo stadio Olimpico.

Coppa Italia 2025-2026, le partite di oggi: gli orari Tv

Il programma di oggi, venerdì 15 agosto, dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2025-2026 si apre alle 18:00 con Empoli-Reggiana, a seguire e in serata ci sono Lecce-Juve Stabia alle 20:40 e Genoa-Vicenza alle 21:15. Di seguito il palinsesto completo con indicazione anche dei canali dove vedere gli incontri:

  • ore 18:00 EmpoliReggiana (Canale 20)
  • ore 18:30 SassuoloCatanzaro (Italia 1)
  • ore 20:45 LecceJuve Stabia (Canale 20)
  • ore 21:15 GenoaVicenza (Italia 1).

Dove vedere Genoa-Vicenza in diretta TV: gli orari

Genoa-Vicenza sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e gratis su Italia 1 a partire dalle ore 21:15. È la partita che chiude il filotto di quattro incontri in programma nel giorno di Ferragosto. Il match sarà visibile anche in diretta streaming collegandosi alla piattaforma Mediaset Infinity e sintonizzandosi sulla finestra di riferimento del canale.

Lecce-Juve Stabia, dove vederla anche in diretta streaming

Lecce-Juve Stabia andrà in onda in prima serata, a partire dalle 20:45, e sarà visibile sul Canale 20 di Mediaset. La gara sarà trasmessa anche in diretta streaming (e sempre in forma del tutto gratuita) su Mediaset Infinity.

Calcio
Coppa Italia
Notizie
