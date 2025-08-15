Partite Coppa Italia oggi in TV e streaming, dove vedere Genoa-Vicenza e Lecce-Juve Stabia

Le partite di Coppa Italia 2025-2026 in programma oggi, 15 agosto, sono quattro e tutte visibili in diretta tv, in chiaro, gratis e in streaming sui canali Mediaset: Empoli-Reggiana alle 18:00, Sassuolo-Catanzaro alle 18:30, Lecce-Juve Stabia alle 20:40, Genoa-Vicenza alle 21:15.

Coppa Italia 2025-2026, le partite dei trentaduesimi di finale che si giocano oggi, venerdì 15 agosto, sono quattro e programmate in diretta tv in quattro orari differenti sui canali Mediaset, che detiene in esclusiva i diritti per la trasmissione in chiaro del torneo: saranno tutte visibili gratis Empoli–Reggiana alle 18:00 (Canale 20), Sassuolo–Catanzaro alle 18:30 (Italia 1), Lecce–Juve Stabia alle 20:40 (Canale 20), Genoa–Vicenza alle 21:15 (Italia 1).

Tra le big della Serie A, il Milan – che s'è piazzato fuori dalle prime otto posizioni dello scorso campionato – è l'unica che sarà protagonista già in questa fase: il 17 agosto (ore 21:15) incontrerà il Bari. Le otto teste di serie in tabellone invece (Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina, Lazio e Bologna detentore del trofeo) scenderanno in campo a partire dagli ottavi. Finale in programma il 13 maggio 2026 allo stadio Olimpico.

Coppa Italia 2025-2026, le partite di oggi: gli orari Tv

