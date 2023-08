Partita sospetta finisce 60-0: alla squadra di casa servivano 33 gol per vincere il campionato Si presentano in campo con tre giocatori e perdono 60-0: la controversa partita di futsal che è costata la squalifica a un club portoghese per un “risultato inconcepibile”

A cura di Ada Cotugno

Una partita di futsal in Portogallo è finita sotto inchiesta a causa del suo risultato bizzarro: il Marçao si è laureato campione distrettuale dopo aver battuto il Benavente 60-0, un esito insolito per una gara del genere e che ha costretto la federazione ad aprire un'indagine, finita con multa e retrocessione della squadra sconfitta.

La storia è particolare e i dettagli hanno indotto tutti a pensare che si trattasse di un risultato combinato. Il Benavente si è presentato all'appuntamento con soli tre giocatori, due di movimento (che facevano parte della selezione juniores) più il portiere, giustificandosi con il fatto che il cambio di orario della partita non avrebbe consentito a tutti i giocatori di poter rispondere alla convocazione. E così, con poco più di mezza squadra a disposizione e la panchina praticamente vuota, si è schierato in campo per subire una valanga di gol.

Dall'altro lato c'era il Marçao in piena lotta per il titolo contro il Vitória de Santarém: per assicurarsi il titolo all'ultima giornata la squadra avrebbe dovuto colmare una differenza reti pari a 33 gol, un gioco da ragazzi vista la vittoria per 60-0. Così sono riusciti a diventare campioni distrettuali, attirando però tutti i sospetti del Consiglio Distrettuale. La partita si è giocata a maggio ma il verdetto è stato emesso soltanto in questi giorni e prevede una durissima sanzione per il Benavente.

Il club portoghese è stato punito con 300 euro di multa, la retrocessione e la squalifica dal campionato distrettuale 2022/23. A nulla sono valse le giustificazioni fornite, visto il "risultato inconcepibile per una normale partita di futsal" passato anche all'attenzione della Procura della Repubblica. "Il Benavente ha violato i punti 1 e 2 dell'articolo 69 e il comma 2 dell'articolo 49, entrambi del Regolamento disciplinare della Federcalcio di Santarém", si legge nella documentazione relativa alla sanzione che ha messo la parola fine alla storia.