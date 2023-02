Parte l’inno della Roma e il telecronista straniero lo canta in diretta: “Unico grande amore” Prima di Roma-Salisburgo di Europa League un telecronista si è lasciato andare e mentre dall’Olimpico risuonava ‘Grazie Roma’ ha cantato l’inno dei giallorossi.

A cura di Alessio Morra

L'inno della Roma è uno dei più belli al mondo. Non lo dicono solo i tifosi giallorossi, ma ciclicamente quando vengono fatte le classifiche sugli inni più belli nelle primissime posizioni c'è ‘Grazie Roma‘, che è anche una canzone a sé stante, perché è un magnifico brano di Antonello Venditti, cantautore che è anche un noto tifoso del club giallorosso, che con Mourinho in panchina è tornato a vincere trofei e che ora è in piena corsa per un posto in Champions e per l'Europa League, è agli ottavi di finale. E da quando c'è Mourinho il club ha acquisito ulteriori tifosi a livello internazionale e c'è stato addirittura un telecronista che in occasione del match con il Salisburgo ha cantato l'inno della Roma.

La partita con il Salisburgo era molto delicata. Perché all'andata gli austriaci avevano vinto 1-0. Il popolo giallorosso si è unito, ha riempito l'Olimpico e ha dato la carica ai ragazzi di Mourinho che già nel primo tempo hanno ribaltato la doppia sfida dei playoff di Europa League segnando con Belotti prima e con Dybala poi. Un uno-due che si è rivelato determinante. Qualificazione ottenuta anche grazie all'aiuto del pubblico, che è stato determinante.

Dybala festeggia il gol del 2–0 della Roma al Salisburgo.

Prima del via, come d'abitudine, dagli altoparlanti dell'Olimpico è stato mandato l'inno della Roma ed è partito così ‘Grazie Roma'. E un telecronista ascoltando le note e le parole di quella canzone ha iniziato pure lui, come decine di migliaia di tifosi della Magica, a cantare l'inno della Roma. Non curandosi di niente, come se fosse a casa sua, il telecronista inizia a cantare e sulle note dice: "Roma, Roma, Roma. Core de sta città. Unico grande amore di tanta, di tanta gente che fai sospirà. Roma Roma Roma". Il video di quella cantata ha fatto il giro del mondo e senz'altro avrà fatto molto piacere ai supporter giallorossi.