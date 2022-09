Parte il coro “devi saltare”: il tifoso sulla sedia a rotelle salta con tutta la forza che ha Un video diventato virale commuove la Colombia: è accaduto durante il big match tra Millonarios e Independiente Santa Fe.

A cura di Paolo Fiorenza

Il calcio è passione: uno slogan spesso abusato, ma mai come stavolta non c'è frase che possa descrivere meglio quanto accaduto sabato scorso in Colombia in occasione del big match di Primera Division tra Millonarios e Independiente Santa Fe. La partita è stata vinta dai padroni di casa per 2-0, consentendo alla squadra di Bogotà di allungare in testa alla classifica con 24 punti dopo le prime 10 giornate, mentre l'Independiente – che era seconda – scivola in quinta posizione.

La sfida tra i due club – sentitissima da entrambe le parti, meritandosi l'appellativo di ‘El Clasico Capitalino' – è stata decisa dalla doppietta di Carlos Andrés Gómez, la nuova sensazione del calcio colombiano, non ancora ventenne. Si tratta della seconda doppietta di fila per il talentuoso esterno d'attacco, che ha infiammato i 30mila spettatori che assiepavano El Campín. Grazie alle prodezze del loro gioiello, i Millonarios sognano di mettere le mani sul titolo nazionale, che manca da 5 anni.

La festa in casa Albiazules è stata tale che un tifoso si è completamente preso la scena, finendo in un video che è immediatamente diventato virale toccando il cuore di tutti. Nel filmato si vede un sostenitore dei Millonarios paraplegico, presente sugli spalti con la sua sedia a rotelle, farsi trascinare dai canti dello stadio in maniera sempre più intensa, sempre più appassionata, sempre più viva. Fino a infrangere le barriere che istintivamente associamo a certe immagini e condizioni.

È accaduto che ad un certo punto è partito il coro "devi saltare, devi saltare" ed allora il tifoso, completamente rapito dalla gioia del calcio e dall'empatia con l'intero stadio, ha afferrato le ruote della sua sedia e ha cominciato a saltare con tutta la forza che aveva, scuotendo non solo la tribuna dove si trovava ma anche gli animi di chi era vicino a lui. Immagini che hanno commosso in Colombia e non solo. Già, il calcio è davvero passione.