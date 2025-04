Parolo: “Guardai Roma-Liverpool e sudavo freddo sperando che i giallorossi non andassero in finale”

video suggerito

Marco Parolo oggi è uno dei volti noti di DAZN. L'ex centrocampista della Lazio ha da qualche anno iniziato una carriera da opinionista e inviato sui vari campi di Serie A e spesso incrocia il suo percorso lavorativo inevitabilmente con quello dei biancocelesti e pure della Roma. Proprio la squadra giallorossa è stata uno degli argomenti trattati da Parolo ospite di un'intervista alla radiotelevisione svizzera RSI Sport. L'ex centrocampista si è soffermato sul modo di vivere, da parte dei biancocelesti, la rivalità con la Roma specie negli ultimi anni.

I giallorossi sono stati spesso protagonisti in Europa tra il 2018 e il 2023 in Champions con Di Francesco e poi con il successo in Conference e la finale di Europa League sotto la guida di Mourinho. Parolo ha ricordato proprio la famosa semifinale di ritorno di Champions che i giallorossi giocarono all'Olimpico contro il Liverpool sperando di ribaltare il 5-2 dell'andata. L'ex centrocampista ricorda come furono trascorsi nell'ambiente Lazio quei giorni precedenti alla sfida: "Sudavo freddo sperando che la Roma non andasse in finale di Champions".

"I magazzinieri della Lazio, quando perdeva la Roma, mettevano nel loro spogliatoio le radio romaniste per godere delle critiche che subivano i romanisti e godevano di quello – spiega Parolo con al suo fianco Behrami, altro ex Lazio -. Il laziale metteva le radio romanista in macchina, nei taxi, per sentire tutto e godeva". E poi Parolo si sofferma a raccontare proprio l'episodio relativo alla semifinale di Champions contro i Reds che si giocò il 2 maggio 2018 terminata 4-2 per i giallorossi che non riuscirono a ribaltare per poco lo svantaggio maturato all'andata.

Parolo spiega come ha vissuto a casa quella partita

"Per capire la rivalità, nella gara di ritorno gli inglesi hanno svolto la rifinitura a Formello e tutti i magazzinieri sono andati a caricarli: ‘Yes, yes, my friend, mi raccomando non fate scherzi'. Io mi sono fatto portare da Lucas Leiva la maglia di Gerrard, il mio idolo – e aggiunge -. Per farvi capire quanto fossi immerso, ho visto la partita con la maglia di Gerrard sul tavolo, a casa mia in cucina, sudando freddo sperando che la Roma non andasse in finale perché sapevo cosa avrebbe comportato per tutto l'ambiente. La finale, tra l'altro, sarebbe stata il 26 maggio, il giorno in cui la Lazio aveva vinto la Coppa Italia contro la Roma e si sarebbe ribaltata la storia. L'ho vissuta malissimo".