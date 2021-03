Parma-Roma è il match valido per la 27a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Roberto D'Aversa e quella di Paulo Fonseca, si giocherà domenica 14 marzo con calcio d'inizio alle ore 15:00 allo stadio ‘Tardini' di Parma. Gli emiliani stanno vivendo un buon momento di forma testimoniato dalla prestazione di forza contro l'Inter e dal 3-3 sul campo della Fiorentina. I giallorossi invece sono riusciti a vincere 1-0 nell'ultimo turno di campionato contro il Genoa e sono al quarto posto in classifica con 50 punti.

Il tecnico di casa proverà ad affidarsi ancora una volta al collaudato 4-3-3 che in queste ultime uscite, specie con la presenza di Mihaila e Karamoh in attacco, sta offrendo garanzie a Kurtic e compagni. Per quanto riguarda invece la formazione a cui si affiderà Fonseca per questa sfida, il tecnico portoghese potrebbe confermare in parte l'11 sceso in campo giovedì sera nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, cambiando qualcosa solo in fase offensiva. La gara tra Parma e Roma sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su DAZN. All'andata è finita 3 a 0 per i giallorossi.

Partita : Parma – Roma

: Parma – Roma Giorno : domenica 14 marzo 2021

: domenica 14 marzo 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale TV : DAZN – DAZN 1

: DAZN – DAZN 1 Diretta streaming : DAZN

: DAZN Competizione: Serie A, 27esima giornata

Parma-Roma, dove vederla in TV

La sfida tra Parma e Roma sarà dunque trasmessa in diretta TV su DAZN. Il match tra emiliani e giallorossi inizierà alle ore 15:00 e come di consueto DAZN trasmette sempre uno degli incontri previsti la domenica in questa fascia oraria. Per assistere alla sfida sarà necessario accedere all'app DAZN, per pc, smartphone e dispositivi mobili. Una volta inserite le proprie credenziali d'accesso, sarà possibile guardare la partita. Per chi avesse invece sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN, sarà possibilità vedere la gara anche in tv collegandosi direttamente al canale DAZN 1 della piattaforma satellitare al numero 209.

Dove vedere in streaming Parma-Roma

Parma-Roma è disponibile anche in diretta streaming. Per tutti coloro i quali hanno sottoscritto un abbonamento con DAZN, sarà infatti necessario scaricare l'app per dispositivi fissi come pc, smart tv, ma anche notebook, smartphone, e tablet, inserire le proprie credenziali e collegarsi alla finestra dedicata alla partita. Non sarà possibile assistere invece alla gara in streaming per i clienti che hanno sottoscritto l'abbonamento Sky-DAZN poiché il canale DAZN1 non è presente sull'app di Sky Go.