La sfida tra Roma e Shakhtar Donetsk sarà trasmessa in chiaro su TV8 e su SKY. Sulla piattaforma satellitare, i canali sono Sky Sport 1 (canale 201 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca sarà affidata ad Andrea Marinozzi e al commento tecnico di Giuseppe Bergomi. Gli abbonati a Sky potranno seguire la partita sarà anche in streaming sull'app di Sky Go Now TV, ovvero lo streaming on demand di Sky disponibile attraverso l'acquisizione dell'apposito pacchetto. Il match sarà inoltre disponibile anche sul canale TV8 in streaming. Basterà un collegamento web all'apposito sito online per poter vedere la partita direttamente da pc e dispositivi mobili.