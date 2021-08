Parma-Inter dove vederla in TV: orario, canale e diretta streaming dell’amichevole Parma-Inter è il match valido per la terza amichevole del precampionato dei nerazzurri, che tornano in campo dopo aver battuto per 6-0 il Crotone. La partita tra gli uomini di Simone Inzaghi e i ducali si disputerà oggi, domenica 8 agosto, alle ore 19:00 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Qui tutte le informazioni da conoscere su dove vedere la sfida in diretta TV e streaming.

A cura di Valerio Albertini

Continua il precampionato dell'Inter di Simone Inzaghi, che sarà impegnata in una nuova amichevole contro il Parma oggi, domenica 8 agosto, alle ore 19:00. Dopo aver annullato la propria partecipazione alla Florida Cup e il test di lusso contro l'Atletico Madrid, originariamente in programma lo stesso giorno a Tel Aviv, il club meneghino ha organizzato la sfida contro i crociati di Gigi Buffon, che si giocherà a porte aperte allo Stadio Ennio Tardini di Parma.

La partita sarà aperta al 33% della sua capienza e potrà ospitare 6.800 spettatori, vogliosi di vedere sia il nuovo Parma di Enzo Maresca sia l'Inter fresca scudettata, chiamata a difendere il titolo nonostante l'addio di Antonio Conte. Per i nerazzurri sarà la terza amichevole, dopo quella vinta ai calci di rigore contro il Lugano (2-2 nei tempi regolamentari) e il match dominato e portato a casa per 6-0 contro il Crotone. Inzaghi testerà ancora i suoi e si aspetta altre risposte confortanti soprattutto da Hakan Calhanoglu. Lente d'ingrandimento anche per il baby Matias Satriano, autore di un precampionato davvero impressionante. Qui tutte le informazioni su dove vedere Parma-Inter in diretta TV e streaming.

Partita : Parma-Inter

: Parma-Inter Quando si gioca : domenica 8 agosto 2021

: domenica 8 agosto 2021 Dove si gioca : stadio Ennio Tardini, Parma

: stadio Ennio Tardini, Parma Orario : 19:00

: 19:00 Canale TV : Sky Sport

: Sky Sport Diretta streaming: Sky Go e NOW

Dove vedere Parma-Inter in diretta TV e streaming

L'amichevole tra Parma e Inter sarà visibile su Sky, che la metterà a disposizione dei propri abbonati sul canale Sky Sport (numero 251 del satellite). La sfida si potrà vedere anche in streaming su Sky Go, servizio della pay-tv fruibile su dispositivi fissi e mobili, e su NOW, piattaforma sulla quale sarà visibile attivando il Pass Sport.

A che ora si gioca l'amichevole Parma-Inter oggi

Parma-Inter, penultimo test per i nerazzurri prima dell'inizio del campionato, si disputerà oggi, domenica 8 agosto, alle ore 19:00 allo Stadio Ennio Tardini di Parma, che per l'occasione sarà aperto a 6.800 spettatori muniti di green pass. Simone Inzaghi dovrà rinunciare a Roberto Gagliardini, alle prese con un infortunio al legamento collaterale, Valentino Lazaro, positivo al Coronavirus, e a Christian Eriksen per i problemi ben noti.

Date e orari delle prossime amichevoli dell'Inter

Quella contro il Parma sarà la penultima amichevole per l'Inter di Simone Inzaghi, in vista di un esordio in campionato che si fa sempre più vicino, che vedrà i nerazzurri aprire la prossima stagione di Serie A nel match che li vedrà contrapposti al Genoa sabato 21 agosto alle ore 18:30. Dopo la sfida ai ducali, i meneghini torneranno in campo il 14 agosto allo Stadio Brianteo di Monza contro la Dinamo Kiev. Al momento l'orario della sfida non è ancora stato comunicato.