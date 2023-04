Paredes mostra la sua collezione di premi a casa, ma c’è qualcosa di strano: uno è di Messi Nel personalissimo museo del calcio di Paredes spunta un trofeo appartenente a Messi: il centrocampista ha spiegato la bizzarra storia dietro al cimelio.

A cura di Ada Cotugno

Leandro Paredes ha aperto le porte del suo personalissimo museo in cui conserva tutti i cimeli accumulati nel corso della sua carriera. Nella sua casa di Torino, dove è arrivato all'inizio della stagione in prestito, il giocatore della Juventus ha conservato magliette, trofei e palloni, ma dal nulla spunta anche un premio appartenente a Leo Messi.

La Pulce ha vinto così tanti riconoscimenti che non sa davvero più dove conservarli, come dimostra il suo infinito palmares, e ha deciso di regalarne alcuni anche ai suoi amici della nazionale Argentina, con i quali da sempre c'è un rapporto molto speciale. E ai tifosi non è sfuggito l'intruso nel museo di Paredes.

Il centrocampista di proprietà del PSG ha cominciato il suo racconto partendo dal pallone della finale del Mondiale vinto in Qatar e autografato da tutti i suoi compagni, accanto a quello della Finalissima in cui ha trionfato contro l'Italia a Wembley. Ci sono poi le magliette dei momenti più importanti, trofei e cimeli delle sue avventure, compreso il premio come miglior giocatore del mese di ottobre 2017 quando indossava la maglia dello Zenit San Pietroburgo.

La telecamera poi ha indugiato sul premio di Messi: si tratta del riconoscimento come giocatore dell'anno 2021 in Liga, un ritrovamento che ha lasciato tutti sconvolti. Perché Paredes conserva qualcosa appartenente a Messi? Il centrocampista ha provato a spiegare come sono andate le cose.

Tutto risale all'arrivo di Messi al PSG: "È arrivato a Pargi, lo aveva lì. Gli ho chiesto se potesse regalarmelo e lui lo ha fatto". Un gesto semplice ma che sottolinea la grande solidarietà che c'è tra tutti i giocatori dell'Argentina. I due insieme hanno vinto Copa America, Finalissima e Mondiali, mettendo la ciliegina su un biennio praticamente perfetto per l'Albiceleste.

Sebbene Messi abbia un rapporto speciale con tantissimi dei suoi compagni di nazionale, regalare un trofeo a un amico resta ancora una rarità nel mondo del calcio. Paredes conserva il premio gelosamente all'interno del suo museo del calcio ed è così affezionato che ha deciso di portarlo con sé nella sua casa di Torino insieme agli altri cimeli personali.