Paolo licenziato, Daniel retrocesso: l’unico Maldini a festeggiare nel 2023 è Christian con il Lecco La promozione del Lecco in Serie B regala la prima gioia del 2023 alla famiglia Maldini: a festeggiare lo storico salto di categoria è Christian, figlio dell’ex dirigente del Milan.

A cura di Vito Lamorte

Il 2023 non è stato un anno facile per la famiglia Maldini. Paolo è stato licenziato dal Milan al termine di una stagione che ha visto i rossoneri chiudere al quarto posto con lo Scudetto sul petto: l'ex capitano è stato messo alla porta da Gerry Cardinale subito dopo la fine del campionato per divergenze di vedute e creando malumori tra i tifosi del Diavolo.

Non si è chiusa nel migliore dei modi nemmeno l'annata di Daniel, che era in prestito allo Spezia e ha assaggiato l'amarezza della retrocessione un anno dopo aver vinto il tricolore: i liguri sono stati battuti dal Verona nello spareggio salvezza e dopo tre stagioni tornano in cadetteria.

Un bilancio non positivo per la famiglia Maldini. L'unico a festeggiare in questi primi mesi del 2023 è Christian, che è stato promosso con il Lecco in Serie B.

Il primogenito di Paolo, che gioca come difensore proprio come papà e nonno, ha fatto parte della rosa di Luciano Foschi che ha prima chiuso la Regular Season al terzo posto del girone A e poi ha firmato una straordinaria cavalcata nei playoff fino alla finale vinta contro il Foggia.

I blucelesti hanno conquistato la promozione in Serie B dopo cinquant'anni dall'ultima apparizione in cadetteria e l'hanno fatto vincendo entrambe le finali contro i pugliesi. All'andata si sono imposti per 2-1 allo Zaccheria di Foggia e al ritorno in casa hanno chiuso la pratica con un netto 3-1 in rimonta.

Christian Maldini non è sceso in campo in entrambe le occasioni e in questa stagione è stato a disposizione in poche occasioni a causa di diversi problemi fisici: il difensore è sceso in campo quattro volte tra Regular Season e Coppa Italia di C collezionando 182 minuti e un'espulsione (contro la Pro Sesto).

In questo inizio tribolato di annata per la famiglia Maldini è arrivata la prima gioia con questa vittoria storica.