Panathinaikos-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Panathinaikos-Roma è il match valido per l'ultima giornata della fase campionato di Europa League. La sfida tra la squadra greca allenata da Rafa Benitez e quella giallorossa di Gian Piero Gasperini, si giocherà oggi, giovedì 29 gennaio, con calcio d'inizio alle ore 21:00 all'Athens Olympic Stadium. La Roma con una vittoria sarebbe certa del passaggio agli ottavi di finale senza passare dai playoff. Spareggi che invece quasi sicuramente il Panathinaikos dovrà fare. I giallorossi dovranno fare a meno dei nuovi acquisti Malen e Robinio Vaz per via del regolamento che non consente l'utilizzo dei nuovi acquisti di gennaio nella fase campionato (playoff compresi ndr) ma solo a partire dagli ottavi.

Per questo motivo Gasperini potrebbe affidarsi ancora alla rosa attuale. Solo Dybala è arruolabile davanti. Non ci sarà infatti Ferguson che non sarà convocato per infortunio. Dall'altra parte ci saranno diverse conoscenze del nostro campionato come Lafont (ex Fiorentina) ma anche Renato Sanches (ex Roma) e soprattutto Davide Calabria. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Panathinaikos-Roma

Orario: 21:00

Dove: Athens Olympic Stadium

Quando: giovedì 29 gennaio 2026

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Competizione: ultimo turno prima fase a gironi di Europa League

Dove vedere Panathinaikos-Roma in TV: la diretta a pagamento

La partita tra Panthinaikos e Roma sarà trasmessa in diretta tv, solo per abbonati, su Sky. I tifosi e utenti potranno dunque collegarsi ai canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252). Non è prevista la visione in chiaro della partita.

Panathinaikos-Roma in diretta streaming, dove vederla e l'orario

Panathinaikos-Roma sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sull'app di Sky Go disponibile per tutti gli abbonati – dopo averla scaricata – su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Bisognerà accedere con le proprie credenziali per poi sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento. In alternativa la possibilità di vedere la partita anche su NOW attivando il ‘Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

Le probabili formazioni di Panathinaikos-Roma, partita di Europa League

Benitez schiera Calabria come esterno alto a destra in un centrocampo a quattro. Renato Sanches nel mezzo con Pantovic prima punta. Gasperini con Soulé e Pellegrini alle spalle di Dybala. Ziolkowski e Ghilardi in difesa.

PANATHINAIKOS (3-4-2-1): Lafont; Ingason, Touba, Palmer-Brown; Calabria, Renato Sanches, Chirivella, Kyriakopoulos; Bakasetas, Pellistri; Pantovic. All. Rafa Benitez.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini.