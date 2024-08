Palladino ha delle richieste precise per la Fiorentina: “Le vie di mezzo non servono a niente”

video suggerito

Il debutto in Europa di Raffaele Palladino non si è concluso come aveva sognato, ma ha lasciato comunque molti spunti sui quali lavorare nelle prossime settimane. La Fiorentina è stata fermata dalla Puskas Akademia sul 3-3 nella gara d'andata dei preliminari di Conference League ma l'allenatore pensa già al futuro, agli obiettivi da raggiungere.

L'ex Monza ha le idee chiarissime su cosa manca alla sua squadra e ne ha già parlato alla società: le richieste fatte a Commisso sono precisissime e si augura che tutto venga esaudito entro il 30 agosto, per la fine ufficiale del calciomercato.

Le richieste di Palladino alla Fiorentina

Non ci sono mezze misure per l'allenatore. Intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita Palladino ha commentato non solo il pareggio della sua squadra, ma ha anche parlato delle sue idee per il futuro. Sa già come dovrà essere la Fiorentina in questa stagione, ma per realizzare tutto avrà bisogno di qualche innesto: "In difesa, in mezzo al campo e sugli esterni manca qualcosa ma la società sta lavorando. Arriveremo al 30 agosto con la rosa al completo".

Il discorso con la società è già partito, con Palladino che ha messo sul tavolo tutte le sue idee e ha trovato in Commisso la massima collaborazione. E anche durante l'intervista l'allenatore è stato chiaro e conciso: "Ci vogliono le caratteristiche adatte per la mia idea di calcio, la società sa dove intervenire e cosa prendere. C'è grande sintonia con la società, servono degli innesti in alcune posizioni di campo dove siamo un po' carenti e mi piacerebbe vedere la solidità della mia squadra. Siamo un po' una via di mezzo, le vie di mezzo però non servono a niente. È stata una squadra assemblata in pochi giorni, adesso ci siamo ritrovati con giocatori rientrati delle Nazionali. E' anche normale, non possiamo pretendere un'identità di squadra molto chiara. Sono sicuro che con l'aiuto della società e dei ragazzi presto faremo meglio".