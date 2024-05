Palermo-Sampdoria dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Palermo-Sampdoria apre i playoff della Serie B 2023-2024. Rosanero e blucerchiati si affrontano allo stadio Renzo Barbera di Palermo oggi, venerdì 17 maggio 2024, con fischio d'inizio alle ore 20:30. Diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

Il Palermo ha chiuso la Regular Season al sesto posto e in virtù del miglior piazzamento in classifica giocherà in casa la prima sfida dei play-off rispetto alla Sampdoria, che si è piazzata un gradino più sotto. Si tratta di due squadre che hanno chiuso il torneo in crescendo e di due piazze che erano partite entrambe con sogni di promozione: sarà una sfida di grande prestigio.

Il regolamento prevede che in caso di parità al 90′ si giocheranno i tempi supplementari: se il risultato dovesse rimanere bloccato, allora accederebbe in semifinale la squadra che è arrivata davanti in classifica nella stagione regolare. In questo caso il Palermo, che si è piazzato sesto. La vincente di questo confronto se la vedrà col Venezia.

Partita: Palermo-Sampdoria

Dove: stadio Renzo Barbera, Palermo

Quando: venerdì 17 maggio

Orario: 20:30

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Competizione: play-off Serie B

Dove vedere Palermo-Sampdoria in diretta tv

Dove vedere Palermo-Sampdoria in TV? La partita valida per l'andata dei playout di Serie B si potrà vedere in TV su DAZN e Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta TV dunque per gli abbonati ai due servizi, ai quali basterà collegarsi ai propri dispositivi. Nessuna diretta in chiaro dunque della partita.

Palermo-Sampdoria, dove vederla in diretta streaming

Per quanto riguarda la diretta streaming di Palermo-Sampdoria, si potrà seguire su dispositivi portatili e computer su DAZN e Sky GO. Quest'ultima è l'app riservata agli abbonati Sky. Possibile acquistare il singolo tagliando della partita sulla piattaforma live on demand NOW.

Playoff Serie B, le probabili formazioni di Palermo-Sampdoria

Mignani punta sul tandem offensivo Brunori-Insigne. In mezzo al campo Segre, Ranocchia e Di Francesco. Davanti a Desplanches il castello difensivo con Marconi, Lucioni e Graves. Sulle fasce Diakitè e Lund.

Pirlo punta sul 3-4-2-1 con Borini ed Esposito alle spalle di De Luca. Yepes e Darboe in mediana con Stojanovic e Barreca sulle corsie laterali.

PALERMO (3-5-2): Desplanches; Marconi, Lucioni, Graves; Diakitè, Segre, Ranocchia, Di Francesco, Lund; Brunori, Insigne. Allenatore: Mignani.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Yepes, Darboe, Barreca; Borini, Esposito; De Luca. Allenatore: Pirlo.