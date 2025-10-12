Özer lascia la Turchia senza permesso, scoppia il caso: cosa è successo alla squadra di Montella

Il portiere della Turchia ha lasciato il ritiro senza avere il permesso della federazione: “Tale comportamento è inaccettabile”. Ma Özer ha spiegato la sua versione dei fatti.

La sosta per le nazionali della Turchia ha preso una brutta piega quando i vertici della federazione hanno scoperto che Berke Özer aveva lasciato il ritiro senza avere il permesso necessario. Il portiere del Lille è diventato celebre per il grande pubblico per aver parato tre rigori consecutivi alla Roma nella partita di Europa League, ma questo non gli è bastato per avere un posto da titolare in nazionale. Prima della gara contro la Bulgaria è praticamente sparito, creando numerosi problemi al CT Vincenzo Montella.

Özer sparisce dalla nazionale turca

È un caso unico che non si vede spesso tra le grandi nazionali. Sabato il portiere ha lasciato i suoi compagni per andare a casa, senza però avere il permesso della Federazione turca che lo aspettava in campo. La nazionale ha vinto 6-1 contro la Bulgaria nella qualificazioni ai Mondiali 2026 ma Özer era assente: la Turchia ha pubblicato un duro comunicato contro di lui, dando la propria versione di questa storia che resta molto intricata.

La squadra allenata da Montella sostiene che il portiere abbia lasciato il centro di allenamento a Istanbul senza l'autorizzazione dello staff: "Mentre ci impegniamo con abnegazione per qualificarci per la Coppa del Mondo, tale comportamento è inaccettabile". Dall'altra parte però il giocatore del Lille ha voluto spiegare il perché del suo gesto che non sarebbe stato immotivato.

Özer ha davvero lasciato il ritiro della Turchia, ma secondo lui aveva in tasca il permesso della dirigenza. Ha risposto alla convocazione nonostante un infortunio, spiegando allo staff della nazionale turca che preferiva riposare a casa se non fosse stato chiamato a giocare. Nonostante tutto si è allenato, ma poi Montella lo ha lasciato in panchina, una sorta di via libera di tornare a casa secondo lui come ha cercato di spiegare su Instagram: "Ho fatto presente che, se non fossi stato convocato per la partita, sarebbe stato meglio trascorrere quel periodo a riposo e sottopormi a cure".