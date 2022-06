Owen in totale imbarazzo per il comportamento della figlia in un reality: non riesce a guardare L’ex calciatore del Liverpool e dell’Inghilterra è rimasto spiazzato dalle immagini viste in tv, durante il reality Love Island. Di recente disse che avrebbe spaccato la tv dinanzi a un certo spettacolo della figlia Gemma. La domanda sorge spontanea: lo schermo sarà ancora intero?

Michael Owen e sua figlia Gemma, protagonista all’interno del programma "Isola dell’Amore".

Il peggiore incubo di un padre: vedere la propria figlia in tv quasi ‘come mamma l'ha fatta', restare con gli occhi strabuzzati nel constatarne la disinvoltura nel modo d'interagire, immaginare/leggere i commenti degli spettatori che sbavano/insultano e rispondere per le rime per difendere la ragazza.

Qualcosa del genere la sta vivendo a occhi aperti Michael Owen da quando la sua Gemma è entrata nella casa dell'amore: è una delle concorrenti del reality Love Island. Pallone d'Oro, ex calciatore di Liverpool, Real Madrid e Inghilterra non crede (non vuol credere/proprio non ce la fa) a ciò che passa sullo schermo.

Una delle ultime puntate lo ha lasciato a bocca aperta, con l'espressine attonita e la faccia di chi ha appena ricevuto una doccia gelata a tradimento. C'è rimasto secco. Paralizzato. Sorpreso, meravigliato, arrabbiato. In imbarazzo totale. Dentro di sé ha sentito ribollire il sangue nelle vene quando sui social network ha letto gli ‘accenti' riservati alla figlia dal popolo della Rete che segue le vicende della trasmissione.

La performance di Emma Owen durante una puntata del reality Love Island a cui partecipa.

Sull'Isola dell'Amore la temperatura (non certo quella climatica…) è divenuta bollente. Il tema della serata era audace abbastanza da proporre una sfida particolare: fare ricorso al sottile gioco della seduzione, tra sguardi ammiccanti e pose provocanti, baci sfiorati e carezze sensuali, perché la vittima fosse cotta.

C'è voluto davvero poco perché accadesse. L'abbigliamento, il trucco e gli oggetti di scena facevano parte del corredo accessorio previsto dal gioco. Il resto è stato lasciato alla recitazione a braccio del copione delle singole interpreti. E quando è stato il turno di sua figlia a Owen è venuto un colpo al cuore per la sequenza videoclip molto esplicita.

Gemma, 19 anni, è entrata in scena assieme alle altre concorrenti per quel challenge speciale con un look molto aggressivo: calze a rete, perizoma nero e aderente, un top corto e ai piedi tacchi spillo, capelli legati a mo' di coda di cavallo. Avanzava con sguardo suadente verso la preda.

Non ha impiegato molto perché finisse in trappola… la lap dance eseguita con leggerezza, fluttuando davanti agli occhi del compagno Luca Bish, di Jay Younger, dell'ex fidanzato fuori dalla villa – Jacques O'Neill. E di suo padre Michael…

"Non posso guardare" è il senso dell'emoticon postata dall'ex calciatore, rimasto senza parole e che in un'intervista aveva ammesso con molta sincerità che avrebbe spaccato lo schermo della tv se avesse visto qualcosa di spiacevole. A giudicare da quel che s'è visto, la domanda sorge spontanea: sarà ancora intera oppure ne dovrà comprare una nuova?