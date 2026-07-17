Oulai sparisce per ore su una macchina con falsi dirigenti durante la trattativa con la Fiorentina

Oulai è stato prelevato all’aeroporto da persone che si sono spacciate per emissari del Trabzonspor: ore di mistero prima del ritrovamento, senza un vero sequestro ma con tanti interrogativi. L’episodio arriva nel pieno della trattativa con la Fiorentina, che punta il centrocampista ivoriano conteso anche da altri top club europei.

Christ Inao Oulai con la maglia della Costa d'Avorio.

Un episodio dai contorni surreali ha acceso il mercato internazionale nelle ultime ore e coinvolge uno dei nomi più caldi del momento: Christ Inao Oulai, centrocampista ivoriano classe 2005 del Trabzonspor finito nel mirino della Fiorentina e di altri grandi club europei.

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, il giocatore sarebbe stato protagonista di un episodio insolito al suo arrivo a Istanbul: Oulai, rientrato dalla Costa d’Avorio insieme al padre, sarebbe stato avvicinato da alcune persone che si sono presentate come emissari del Trabzonspor e avrebbero utilizzato un’auto simile a quelle del club turco, riuscendo a convincere il calciatore a salire a bordo.

Oulai in occasione della Coppa del Mondo 2026.

Per alcune ore il club avrebbe perso i contatti con il proprio tesserato, facendo scattare verifiche e controlli interni ma la situazione si sarebbe poi chiarita: quelle persone non erano rappresentanti ufficiali del Trabzonspor, ma soggetti estranei che avrebbero cercato di avvicinare il giocatore e influenzarne le decisioni in un momento particolarmente delicato della sua carriera.

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Durante il tragitto, secondo le ricostruzioni circolate in Turchia, sarebbero stati affrontati anche temi legati al futuro del centrocampista: agli uomini a bordo dell’auto sarebbe stato attribuito il tentativo di convincere Oulai a valutare altre possibilità di mercato, facendo riferimento all’interesse di diverse squadre.

Non si è trattato quindi di un rapimento nel senso classico del termine: non risultano violenze, minacce o un sequestro criminale. L’episodio, però, resta anomalo e ha sollevato molti interrogativi perché avvenuto proprio mentre il futuro del giocatore è al centro di una trattativa importante.

Oulai, il giallo di Istanbul: sparisce con falsi dirigenti del Trabzonspor durante la trattativa con la Fiorentina

Oulai è diventato uno dei talenti più osservati del calcio europeo e mondiale. Arrivato al Trabzonspor dal Bastia nel 2025 per circa 5,5 milioni di euro, il centrocampista ivoriano ha avuto un impatto immediato in Süper Lig, attirando l’attenzione grazie alle sue qualità fisiche, alla capacità di recuperare palloni e alla personalità in mezzo al campo. Le sue prestazioni con il club turco e con la Costa d’Avorio alla Coppa del Mondo 2026 hanno fatto crescere rapidamente la sua valutazione, con cifre che oggi supererebbero i 25 milioni di euro.

Tra i club interessati c’è soprattutto la Fiorentina, che da settimane segue il giocatore e sarebbe molto vicina a portarlo in Serie A. La trattativa, però, non sarebbe semplice: il Trabzonspor considera Oulai un patrimonio tecnico importante e avrebbe fissato una valutazione molto alta, superiore ai 30 milioni, con alcune indiscrezioni che parlano addirittura di richieste ancora più elevate.

Christ Oulai in campo con la nazionale ivoriana ai Mondiali 2026.

Proprio il momento della trattativa alimenta i sospetti sul significato dell’accaduto. L’ipotesi è che qualcuno abbia cercato di inserirsi nella vicenda di mercato, provando a parlare direttamente con il giocatore prima di eventuali accordi ufficiali. Sui social sono circolate anche voci su possibili interferenze di altri club turchi, ma al momento non ci sono conferme ufficiali e restano solamente supposizioni.

Il Trabzonspor, secondo le informazioni diffuse dagli ambienti vicini alla società, avrebbe ridimensionato le versioni più clamorose circolate online, negando che si sia trattato di un rapimento e annunciando possibili azioni contro chi ha diffuso ricostruzioni ritenute false o esagerate.

Christ Oulai in azione con la maglia del Trabzonspor.

La certezza è che Oulai è stato successivamente rintracciato, riportato sotto la gestione del club e sta bene. Resta però un episodio singolare, che racconta anche il lato più caotico e imprevedibile del calciomercato: un giovane talento conteso da diversi club europei, una trattativa milionaria in corso e qualcuno che avrebbe provato a inserirsi in modo decisamente fuori dagli schemi.

Ora gli occhi restano puntati sul futuro del centrocampista ivoriano: la Fiorentina continua a seguirlo, il Trabzonspor vuole difendere il proprio investimento e l’incredibile episodio di Istanbul potrebbe diventare uno dei retroscena più curiosi della sessione estiva di mercato.