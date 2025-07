Osimhen riaccolto al Galatasaray come una star: in 3 milioni seguono in diretta il viaggio per Istanbul

Victor Osimhen è sbarcato a Istanbul per firmare col Galatasaray: accolto da migliaia di tifosi, il suo volo è stato seguito in diretta da oltre 3 milioni di persone.

Un'accoglienza da rockstar per Victor Osimhen, che è tornato al Galatasaray tra il delirio dei tifosi e numeri da record. L'attaccante nigeriano è atterrato nella serata di martedì all'aeroporto Atatürk di Istanbul con un volo privato, indossando la maglia giallorossa insieme alla sua famiglia. Ad attenderlo, migliaia di sostenitori e le telecamere delle principali emittenti turche.

Ma l'arrivo fisico è stato solo l'atto finale di un'attesa mediatica senza precedenti: la diretta sul canale YouTube del club, che ha trasmesso il tracciamento radar dell'aereo, ha superato i 3 milioni di spettatori. Il Galatasaray ha investito 75 milioni di euro per riportare a casa l'attaccante 26enne, pagandone 40 milioni subito e versando i restanti 35 entro il 2026 , accettando anche la clausola "anti-Italia" tanto cara a De Laurentiis. Osimhen firmerà un contratto da 16 milioni di euro netti a stagione.

Nelle sue prime parole, l'ex Napoli ha dichiarato: "Amo tantissimo il Galatasaray. Non so nemmeno come descrivere come mi sento in questo momento. Sono così emozionato. Sono tornato in un posto che amo". Lo stesso entusiasmo lo ha ribadito più volte: "Sono arrivato in un posto dove posso esprimermi nel miglior modo possibile. Grazie a tutti coloro che sono venuti qui e hanno seguito l'aereo. Sono arrivato a casa e mi presenterò nel miglior modo possibile".

Il club ha costruito un'intera campagna social attorno al suo rientro, a partire dal teaser con la maschera nera simbolo del nigeriano e la scritta "Siamo pronti?", fino al post "Solo il Gala!" (parlando in italiano) condiviso dallo stesso calciatore prima della partenza. Durante l'attesa, i tifosi hanno invaso il terminal dell'aviazione generale con cori, sciarpe e bandiere. Osimhen, emozionato, ha risposto intonando un coro rivolto alla folla che ha poi cantato insieme a lui e ha anche voluto posare con alcuni tifosi in carrozzina presenti all'aeroporto, scendendo dall'auto mentre, tra i fiori gialli e rossi lanciati dai tifosi stava andando via, per salutarli e abbracciarli.

Il Galatasaray vuole annunciare ufficialmente il colpo prima dell'amichevole di lusso contro la Lazio, in programma sabato 2 agosto al Rams Park. Per quell'occasione è prevista anche una cerimonia di presentazione e sessione di autografi. Osimhen, che nella passata stagione ha già vestito i colori giallorossi in 41 partite con 37 gol e 8 assist, torna così ad essere il simbolo di un progetto ambizioso, nel club che definisce senza mezzi termini "casa mia".