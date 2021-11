Osimhen non si dà pace dopo Napoli-Verona e condivide lo sfogo: “Siamo alle solite” Victor Osimhen non ha gradito l’arbitraggio di Ayroldi in Napoli-Verona e ha recriminato in particolare per due calci di rigore non assegnati. Il centravanti nigeriano, su Instagram, ha condiviso uno sfogo di Diego Armando Maradona junior in riferimento alla trattenuta di Magnani non sanzionata.

A cura di Marco Beltrami

Napoli-Verona non è ancora finita, almeno dal punto di vista delle polemiche. L'arbitraggio di Ayroldi non ha convinto, come confermato dalla perplessità dimostrata dai giocatori di entrambe le squadre. Tra i più arrabbiati sia in occasione del match di ieri, che nelle ore successive, Victor Osimhen protagonista di due situazioni al limite in area di rigore. L'attaccante nigeriano sui social ha condiviso una foto-sfogo di Diego Armando Maradona junior, continuando dunque a recriminare per un calcio di rigore non assegnato.

A far infuriare l'ex Lille in occasione di Napoli-Verona non è stato solo il contatto con Gunter al 50′, che ha lasciato molti dubbi su un potenziale calcio di rigore in favore della squadra di Luciano Spalletti. Un'altra situazione meno evidente, ma comunque al limite, è andata in scena nel finale di gara quando Magnani ha ingenuamente e pericolosamente trattenuto Osimhen pochi passi dentro l'area di rigore. Quando il centravanti si è lasciato cadere, l'arbitro Ayroldi gli ha fatto cenno di rialzarsi. A quel punto plateale protesta del bomber che ha rimediato un giallo. A nulla gli è servito mostrare sulla maglia i segni della trattenuta del difensore scaligero.

Un episodio che non è sfuggito ai tifosi azzurri e anche a Diego Armando Maradona junior, figlio della grande gloria argentina che gli azzurri stanno celebrando proprio con una maglietta particolare a lui dedicata, da indossare in tutto il mese di novembre ad un anno dalla sua scomparsa. Il rampollo del Pibe sui social ha condiviso lo screen della trattenuta di Magnani su Osimhen accompagnato da parole polemiche: "È stato fischiato fallo a Osimhen dopo la ovvia protesta. Siamo alle solite…". Un contenuto che non è passato inosservato all'attaccante nigeriano del Napoli che non ha perso tempo per condividere il post nelle sue Instagram stories dimostrando di non aver digerito l'operato dell'arbitro Ayroldi.