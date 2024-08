video suggerito

Osimhen infuriato per un video "rubato" in discoteca: l'attaccante del Napoli reagisce malissimo L'attaccante del Napoli è a una festa in un noto locale napoletano, quando si accorge di essere ripreso si avventa sulla persona e sembra strapparle il cellulare da mano.

Victor Osimhen è in un noto locale napoletano nella zona di Coroglio. Si accorge di essere ripreso da una persona con un telefonino e va su tutte le furie. L'attaccante ha una reazione inconsulta, quel video "rubato" proprio non gli va giù. Non gli va di essere filmato né fotografato, vuole restare in assoluto anonimato, sentirsi libero. È lì per prendere parte alla festa organizzata da Jens Cajuste sia in occasione del suo 25° compleanno sia per salutare alcuni compagni (è stato ceduto al Brentford in questa sessione).

Il nigeriano non è l'unico a essere presente degli azzurri: sta facendo nulla di male ma la situazione attuale tiene sulle spine lui, il club e i tifosi. Anche una semplice serata, per nulla trasgressiva, in un ambiente fuori dal contesto sportivo può essere male interpretata. E "Osi" avrebbe gradito maggiore privacy.

Il video di Osimhen nel locale: si accorge di essere ripreso, reagisce male

Cosa è successo? La clip dura pochi secondi e fa riferimento a quanto avvenuto sabato sera dopo Napoli-Modena. Nel rossore diffuso delle luci, a un certo punto, la sagoma di Osimhen (che ha indossa un cappellino) sbuca dietro alcune persone. Chi è lì sa che c'è anche lui: prende lo smartphone e punta l'obiettivo sul giocatore. Possibile che qualcuno lo abbia subito informato oppure che se ne sia accorto da solo, fatto sta che il bomber dello scudetto perde il controllo. Fissa l'autore di quel video, è visibilmente irritato: si fa largo tra la folla e si dirige verso di lui, "invitandolo" a smettere con veemenza.

Victor vive già una condizione molto delicata, assimilabile a quella di un separato in casa: sa che deve andrà via ma, complice la reticenza del Paris Saint-Germain a pagare la clausola (l'offerta è stata molto al ribasso), è finito in un limbo. Lo stesso Chelsea non s'è mai spinto oltre e ha affondato il colpo per le stesse ragioni economiche.

L'attaccante in un limbo: sa che deve andar via, ma nessuno vuol pagare i soldi della clausola

E quelle immagini (nel video condiviso da Spazio Napoli su Instagram) soffiano sul fuoco dell'attesa e del malcontento per una vicenda che s'è ingarbugliata come una matassa: senza la sua cessione appare difficile che il Napoli accolga Romelu Lukaku a prescindere, c'è il rischio di perdere il belga (giocatore espressamente richiesto da Antonio Conte) che pure ha dato il suo assenso al trasferimento e, soprattutto, non è ancora chiaro quando, a chi e se verrà venduto Osimhen. C'è il rischio di tenere in scacco anche altri acquisti pronti per essere chiusi: uno degli ultimi cerchiati in rosso sulla lista delle priorità è Neres del Benfica.