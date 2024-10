Osimhen fissa il suo prezzo per il mercato: “Valgo più di 100 milioni di euro, pochi sono come me”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Qual è il valore di Victor Osimhen? L'attaccante non ha paura di fissare l'asticella altissima e di collocarsi tra i più grandi al mondo: in Turchia è riuscito a ritrovare continuità con la maglia del Galatasaray e a mettersi alle spalle, almeno per il momento, gli ultimi mesi turbolenti vissuti con il Napoli. L'eroe dello Scudetto adesso sta cercando la sua strada con un'altra maglia in un prestito strappato all'ultimo secondo, ma sa benissimo a cosa mira.

In un'intervista con i canali ufficiali del club ha parlato della sua vita nel campionato turco, dove ha ritrovato vecchie conoscenze del calcio italiano e compagni con i quali ha condiviso avventure importanti. E non si nasconde quando si parla del suo futuro e soprattutto del suo valore.

Osimhen fissa il suo prezzo

Con molta probabilità nel calciomercato invernale si riaccenderanno le voci sul futuro del nigeriano. La corte del Chelsea non è mai veramente svanita e un tentativo potrebbe essere fatto nella prossima sessione: Osimhen ha grande ambizione e vuole rilanciarsi nel grande calcio europeo il prima possibile. Il Galatasaray nel corso dell'intervista lo punge sul suo reale valore di mercato e Osimhen non ha nessun dubbio: "Valgo più di 100 milioni di euro. Ci sono pochi giocatori come me al mondo che hanno raggiunto questo stile e questo successo. Tutto è legato alle mie caratteristiche, alle cose che faccio, alla mia qualità. Quindi penso che me lo merito. Sono consapevole del contributo che do e di cosa posso fare, anche nella mia vita privata. La gente la pensa diversamente? Alcuni dicono 15 milioni, altri dicono 100-120-150… Ognuno ha opinioni diverse".

Il dualismo in attacco con Icardi

L'ex Napoli non è più l'unica stella, ma deve condividere l'attacco con altre personalità come Mauro Icardi. Tra i due però non c'è nessuna frizione, ma grande collaborazione per raggiungere insieme grandi obiettivi: "Conosco Mauro da anni, lo conoscevo prima di arrivare al Galatasaray. È una delle leggende di questo club e penso che imparerò qualcosa da lui. Quello che fa per segnare, i suoi assist… Ci aiuterà tantissimo. Anche Batshuayi, tutti e tre faremo del nostro meglio per la squadra"