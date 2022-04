Orribile infortunio per Westwood: compagni e avversari disperati, non riescono a guardare Terribile infortunio per Westwood in questa domenica pasquale della Premier League. Compagni e avversari sono rimasti sotto shock, lo stop sarà lunghissimo.

A cura di Marco Beltrami

La domenica di Pasqua della Premier League è stata purtroppo contraddistinta anche da un brutto episodio. Il match tra West Ham e Burnley, valido per la 33a giornata del campionato, ha conquistato la scena anche per il terribile infortunio occorso ad Ashley Westwood che ha fatto calare il gelo sia sul terreno di gioco che sugli spalti. Tutti si sono subito resi conto di quanto la situazione fosse grave, con il calciatore ospite che dovrà sicuramente fare i conti con un lunghissimo stop, con la speranza che la sua carriera non sia compromessa. Le immagini in questo senso sono preoccupanti.

Il match tra il West Ham, sorpresa della stagione e in piena lotta per la Champions, e il Burnley a caccia di punti salvezza e reduce dall'esonero di Sean Dyche era molto attesa. Gli ospiti che dopo essere passati in vantaggio con Weghorst hanno sciupato l’occasione del raddoppio, con Cornet che ha fallito un rigore, sono stati riacciuffati nella ripresa da Soucek. Un buon punto per il Burnley che però non può non pensare a quanto accaduto al povero Westwood. Il 32enne centrocampista, ha disputato 29 partite in stagione, titolare inamovibile per i Clarets. Ora però dovrà fare a meno del pallone e del terreno di gioco per un periodo tutto da quantificare.

Il calciatore ha rimediato un gravissimo infortunio nella fase iniziale della partita. Westwood intorno al 20′ si è scontrato con un avversario, Nikola Vlasic e ha avuto la peggio. Il centrocampista dopo aver controllato un pallone ha provato in allungamento a passarlo ad un compagno, per anticipare il croato che arrivava di gran carriera alle sue spalle. L'impatto è stato devastante, la gamba destra di Westwood si è girata in modo innaturale. Immagini impressionanti, con entrambi i calciatori che si sono subito resi conto della situazione: disperato e dolorante Westwood, scioccato il giocatore del West Ham che con ampi cenni ha chiesto l'intervento dei sanitari.

La situazione ha lasciato tutti sotto shock e infatti compagni e avversari, sono rimasti increduli per quanto accaduto, con molti che non hanno avuto il coraggio di guardare le condizioni del calciatore. Affranto Vlasic, che è stato a sua volta consolato da altri giocatori: troppo forte il senso di colpa, per aver contribuito con il suo intervento al grave infortunio di Westwood. Ovviamente il calciatore degli Hammers non aveva intenzione di far male all'avversario ma voleva solo provare a strappargli il pallone. L'infortunato è stato immobilizzato e portato via con l'aiuto della barella, e si temono per lui fratture scomposte alla gamba destra. Vlasic dopo diversi minuti è riuscito a proseguire il match, ma stato sostituito nella ripresa. Quanto accaduto lo ha lasciato molto colpito. Un duro colpo per tutti, in particolare per i Clarets che perdono il loro perno mediano a lungo.