Orban calcia un pallone verso la panchina dell’Inter, Kolarov e Acerbi reagiscono: scintille a Verona

Piccolo momento di tensione al Bentegodi dopo il gol del pareggio di Giovane in Verona-Inter. Durante i festeggiamenti, Gift Orban ha lanciato in aria un pallone finito nei pressi della panchina nerazzurra, scatenando la reazione stizzita di Aleksandar Kolarov, vice di Cristian Chivu.

Il calciatore nigeriano ha replicato a muso duro, provocando l’intervento di Acerbi, subito trattenuto da Pio Esposito per evitare guai peggiori. Intanto Zanetti ha chiarito la situazione con la panchina interista, mentre l’arbitro Doveri ha ammonito Orban, che poco dopo ha anche colpito un palo sfiorando il gol del sorpasso.

Al 40’, Giovane firma il gol che riapre la partita con un preciso tiro dalla destra che batte Sommer e esalta i tifosi dello stadio Bentegodi. Dopo la rete, il suo partner di attacco Orban ha calciato a campanile verso la panchina nerazzurra e questo comportamento è stato percepito come provocazione da Kolarov e Acerbi, che si sono subito alzati dalla per contestarlo. Rapidamente si forma un capannello di giocatori lungo la linea di fondo.

L’intervento di Paolo Zanetti, tecnico del Verona, placa subito gli animi e l’arbitro ammonisce Gift Orban e richiama i capitani per ristabilire l’ordine. Il gioco riprende, ma l’atmosfera resta tesa, con il match apertissimo e destinato a regalare emozioni anche nel secondo tempo.

Non ci sono state altre situazioni di tensioni nei momenti successivi da parte dei calciatori protagonisti della mini-rissa sviluppatasi dopo la rete dell'Hellas.