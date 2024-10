video suggerito

Onana sorprende il Manchester United in campionato: è tra i migliori portieri di tutta la Premier Nessuno se lo sarebbe aspettato, ma in questa stagione in Premier League nessun portiere ha ottenuto più clean sheet di Onana: nel baratro dello United è l’unica nota positiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La stagione del Manchester United somiglia sempre di più a un incubo, ma nella disperazione più totale c'è un solo giocatore che ha dato segnali di grande crescita: è André Onana, portiere tanto discusso nel suo primo anno in Premier League ma che adesso si sta togliendo qualche piccola soddisfazione. Il periodo della squadra in generale è più che negativo, come sottolinea il quattordicesimo posto in classifica, ma fin qui il giocatore si è fatto notare su tutti gli altri per le sue parate importantissime e anche lo staff tecnico dei Red Devils è soddisfatto del suo percorso di grande crescita.

Onana è il portiere con più clean sheet in Premier

Sembra un dato assurdo visti i risultati ottenuti dallo United nelle ultime uscite, eppure è così. In questa stagione Onana ha mantenuto inviolata sula sua porta in quattro occasioni: soltanto un colosso come Alisson lo supera, con lo stesso numero di reti inviolate ma una partita giocata in più. Sono numeri importantissimi e che incoraggiano il portiere che negli ultimi mesi è stato costantemente al centro delle critiche dei tifosi e degli addetti ai lavori per le sue papere.

La musica in questo campionato sembra essere diversa perché gli errori sono diminuiti drasticamente e le sue prestazioni sono diventate sempre più importanti. Certo, la nuova difesa di ten Hag lo aiuta rispetto al passato, ma Onana è rimasto costante anche quando davanti a lui i suoi compagni non hanno brillato. Fin qui è riuscito a non prendere gol all'esordio contro il Fulham e poi contro Southampton, Crystal Palace e Aston Villa che soltanto qualche giorno fa ha battuto il Bayern Monaco.

Leggi anche Vittoria storica del Manchester City contro la Premier League: le regole sugli sponsor sono illegali

Sono risultati importanti, specialmente se contrapposti alla passata stagione in cui niente è filato liscio: Onana era nel mirino di tutti, il suo passaggio dall'Inter era stato un flop su diversi fronti e nonostante i tentativi ricadeva sempre negli stessi errori partita dopo partita. Questa volta, nonostante una situazione generale peggiore, lo United può contare su di lui per sperare di ripartire dopo la sosta con il piede giusto e sperare di raddrizzare la classifica.